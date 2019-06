Volley femminile | Nations League 2019 | le convocate dell’Italia per la tappa di Perugia

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia su di giri - il gioco c’è. Secondo posto in classifica - corsa per la Final Six : Altre due vittorie incamerate nella terza tappa e Secondo posto in classifica generale con 7 successi all’attivo (22 punti), uno in meno della capolista Turchia. Questa è la situazione dell’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile dopo aver giocato nove partite sulle quindici in programma: mancano soltanto due “weekend” al termine della fase preliminare e la nostra Nazionale è in piena corsa per la ...

Volleyball Nations League Femminile – Seconda sconfitta per le azzurre : la Cina trionfa in rimonta : Volleyball Nations League: la Cina supera in rimonta l’Italia 3-2 Nella Volleyball Nations League è arrivata la Seconda sconfitta per la nazionale italiana Femminile, battuta oggi2-3 (25-18, 25-22, 23-25, 24-26, 13-15) dalle campionesse olimpiche cinesi. Ancora una volta le ragazze di Mazzanti e la nazionale cinese hanno dato vita a una sfida spettacolare che si è conclusa al tie-break come la semifinale mondiale 2018. A differenza della ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Cina 2-3 - le pagelle delle azzurre. Non bastano i 39 punti di Egonu - bene Sylla : L’Italia è stata sconfitta dalla Cina per 3-2 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono fatte rimontare dal 2-0 a Hong Kong e si sono dovute arrendere contro le Campionesse Olimpiche. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. PAOLA Egonu: 8. Il voto è altissimo perché ha messo a segno addirittura 39 punti (50% in attacco, 4 muri e 6 aces) ma pesano tantissimo gli errori nel finale ...

Volley femminile - Nations Italia 2019 : Italia-Cina 2-3 - azzurre sconfitte in rimonta! Egonu (39 punti) e compagne sprecano : L’Italia pregusta a lungo una schiacciante vittoria contro la Cina nella Nations League 2019 di Volley femminile, vola agevolmente sul 2-0 e poi si trova a condurre in maniera convincente nel terzo e nel quarto set ma le Campionesse Olimpiche non mollano mai la presa e trascinano la contesa al tie-break. La nostra Nazionale si trova anche sul 13-11 ma poi si ferma nuovamente e finisce per perdere in maniera rocambolesca e inattesa dopo 129 ...

LIVE Italia-Cina 2-3 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurre sconfitte in rimonta - il tiebreak premia le asiatiche : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

LIVE Italia-Cina 2-2 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 6-8 - padrone di casa avanti nel tiebreak

LIVE Italia-Cina 2-2 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 24-26 - le asiatiche completano la rimonta - si va al tiebreak!

LIVE Italia-Cina 2-1 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-13 - Egonu e Pietrini spingono le azzurre!

LIVE Italia-Cina 2-1 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-5 - azzurre avanti nel quarto parziale

LIVE Italia-Cina 2-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-14 - maggiore equilibrio nel terzo set

LIVE Italia-Cina 2-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 25-22 - le azzurre allungano con un brivido nel finale

LIVE Italia-Cina 1-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-9 - Egonu continua a trascinare le azzurre!

LIVE Italia-Cina 1-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-2 - prosegue il monologo delle azzurre!

LIVE Italia-Cina 1-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 25-18 - azzurre impeccabili nel primo set