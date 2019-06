Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchio stanno insieme? Foto e “Love” su Instagram

Da Amici Vincenzo Di Primo guest star di "Danceday" a Catania : A Catania torna “Danceday”, l’evento fitness più atteso dell’anno, organizzato da Le Zagare. guest star dell'evento il ballerino Vincenzo Di Primo

Vincenzo DI PRIMO ELIMINATO/ Si classifica quarto e lascia la finale di Amici 2019 : VINCENZO di PRIMO è il PRIMO ELIMINATO della finale di Amici 2019. Il ballerino si classifica quarto e lascia il programma 'per colpa' della giuria

Vincenzo Nibali vs Primoz Roglic - è nata una nuova rivalità! Squalo al veleno contro il Saltatore : duello al Giro d’Italia - sfida da brividi : Vincenzo Nibali contro Primoz Roglic, è nata una nuova rivalità nel mondo del ciclismo. L’universo dei pedali ha il vibrante confronto che attendeva da tempo: da una parte l’esperto Squalo con un palmares da urlo, dall’altra la rivelazione delle ultime due stagioni venuta dal salto con gli sci. Il confronto è definitivamente esploso al termine della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019: i due ciclisti sono giunti ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic marca Vincenzo Nibali : lo sloveno è il favorito per la vittoria? : Duello psicologico tra Vincenzo Nibali e Primoz Roglic nel primo tappone alpino del Giro d’Italia 2019. I due grandi favoriti per la vittoria finale si sono dati battaglia lungo la salita finale della Pinerolo-Ceresole Reale marcandosi l’uno con l’altro. Entrambi hanno cercato di allungare, ma alla fine lo Squalo e lo sloveno si sono controllati per tutta l’ascesa che conduceva a Lago Serrù. Entrambi hanno provato ad attaccare ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali attacca Primoz Roglic : “Se vuoi una foto vieni a casa mia - non si vince così : oggi mi sono stufato” : vincenzo Nibali ha attaccato apertamente Primoz Roglic al termine della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019: il primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa ha letteralmente infuocato gli animi, lo Squalo è rimasto sempre in coppia con lo sloveno lungo l’ascesa conclusiva che ha condotto a Ceresole Reale e il suo ritardo in classifica generale dal balcanico resta di 1’44”. Al termine della frazione, però, il capitano ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Pinerolo-Ceresole Reale in DIRETTA : primo tappone sulle Alpi - Vincenzo Nibali sfida Roglic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA TREDICESIMA TAPPA Pinerolo-Ceresole Reale La classifica generale dopo le prime dodici tappe – Percorso, altimetria e favoriti della tredicesima frazione – L’elenco dei paesi attraversati dalla corsa – La cronaca della giornata di ieri – Tutte le puntate de “La Fagianata del Magro” – La programmazione televisiva di oggi Buon pomeriggio amici ...

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali - prime schermaglie con Primoz Roglic. Attenzione a Majka e Mollema : Se questo era l’antipasto, chissà cosa ci attende da domani con le portate principali del Giro d’Italia 2019… La Cuneo-Pinerolo, frazione di media montagna, è bastata per frantumare completamente la corsa. Vincenzo Nibali ha gareggiato con esperienza, sempre da protagonista ma attento a non spendere più energie del dovuto. Lo Squalo ha punzecchiato Primoz Roglic. Ha risposto con facilità al primo attacco di Miguel Angel Lopez ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Primoz Roglic ha delle lacune in salita - vedremo…” : Vincenzo Nibali ieri ha pagato nella cronometro di San Marino 1’05” da Primoz Roglic, vincitore di tappa, ed ora vede il suo ritardo salire a 1’44” dallo sloveno. Nel primo giorno di riposo lo “Squalo dello Stretto” ne ha approfittato anche per parlare con i giornalisti, rilasciando delle dichiarazioni all’ANSA. Sul cronoman sloveno Nibali ha detto: “Me lo aspettavo così forte, del resto lo aveva ...

Giro d’Italia 2019 - le pagelle dei favoriti dopo la prima settimana. I promossi e bocciati. Voti alti per Primoz Roglic e Vincenzo Nibali : Primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019 ed è tempo di bilanci. Questa prima settimana di corsa ha regalato diversi colpi di scena e nonostante l’assenza di grandi salite, ci sono già dei distacchi importanti nella classifica generale tra i principali favoriti. In questo elenco non compare più il nome di Tom Dumoulin, costretto al ritiro dopo la caduta subita nella quarta tappa. Andiamo quindi a scoprire i promossi e bocciati di ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Riccione-San Marino) : Primoz Roglic si impone nella cronometro - quarto Vincenzo Nibali : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2019, una cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino. Il corridore della Jumbo-Visma ha realizzato il miglior tempo in questa prova contro il tempo, tagliando il traguardo in 51’52”, facendo 11” meglio del belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal) e 1’ dell’olandese Bauke Mollema (Trek – Segafredo). Grande prova anche del nostro Vincenzo Nibali (Bahrain ...

Amici - tra i finalisti due artisti siciliani : Urso e Vincenzo Di Primo : Sono belli, talentuosi e orgogliosamente siciliani: stiamo parlando del cantante lirico messinese, Alberto Urso, e del ballerino catanese Vincenzo Di Primo che, ieri, sono stati decretati tra i finalisti del talent show "Amici di Maria De Filippi". Figli della Terra del Sole artisti "col sole e il sacro fuoco dell'arte dentro" nati e cresciuti nella terra degli agrumi e dei colori vivaci: caratteristiche che si possono percepire dalle note della ...

Amici 18 - la mamma di Vincenzo Di Primo : “Mio figlio strappato da…” : Serale Amici, parla la madre di Vincenzo Di Primo: “Mio figlio strappatomi dalla danza” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale DiPiùTv la mamma di Vincenzo di Amici 2019. Patrizia Pellegriti, questo il suo nome, nell’intervista in questione ha parlato molto del rapporto che Vincenzo Di Primo ha sempre avuto con la danza, da ben prima della sua partecipazione ad Amici ...