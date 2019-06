VIDEO Valtteri Bottas | che traversone in Q3 | GP Canada 2019 | fortunato il finlandese

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Ha concluso solo in sesta posizione, a bordo della sua Mercedes, le qualifiche del GP del, settima prova del Mondiale. Ildelle Frecce d’Argento si è reso protagonista di unnel corso delle Q3 che per poco non ha causato un grave danno alla W10.il finnico, comunque influenzato nel suo ultimo tentativo, dopo quanto avvenuto in precedenza. Di seguito le immagini dell’episodio nel time-attack: ILDELDINEL CORSO DELLE QUALIFICHE Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI