VIDEO Rafael vince il Roland Garros | sconfitto Thiem in finale | highlights e sintesi 12^

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019)Nadal ha conquistato il2019, lo spagnolo haDominicnellagiocata sulla terra battuta di Parigi: lo spagnolo ha concesso il secondo set all’austriaco ma poi ha alzato il livello del suo gioco e si è imposto con grande autorevolezza alzando così al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera. Di seguito ilcon glie ladi Nadal-del2019.NADAL-2019: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

TIM_Official : Alberto, Giordana, Rafael, Vincenzo e Tish di #Amici18 vi aspettano per un LIVE SHOW indimenticabile! ???? ?? Teatro R… - Eurosport_IT : Roger Federer e Rafael Nadal, che magie! ???? La Top 5 dei colpi più belli di giornata al @rolandgarros ??… - Rafael_Rdriguez : RT @markks_999: ?????????? rico cliente dandome vrga ?? -