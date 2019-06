VIDEO Portogallo-Olanda 1-0 | Highlights | gol e sintesi Guedes segna la rete decisiva

DIRETTA/ Portogallo Olanda - risultato 0-0 - streaming VIDEO e tv : in campo - si gioca! : DIRETTA Portogallo Olanda streaming video tv finale della UEFA Nations League 2019: probabili formazioni, orario, quote, risultato live, 9 giugno,.

Diretta Portogallo Olanda/ Streaming VIDEO e tv : il palmares delle due nazionali : Diretta Portogallo Olanda Streaming video tv finale della UEFA Nations League 2019: probabili formazioni, orario, quote, risultato live, 9 giugno,.

DIRETTA PORTOGALLO OLANDA/ Streaming VIDEO e tv : testa a testa significativi : DIRETTA PORTOGALLO OLANDA Streaming video tv finale della UEFA Nations League 2019: probabili formazioni, orario, quote, risultato live, 9 giugno,.

DIRETTA/ Italia Portogallo - risultato finale 3-0 - VIDEO tv : in scioltezza! - volley - : DIRETTA Italia Portogallo: info streaming video e tv della partita di volley maschile, in programma oggi 8 giugno per la Nations league a Ufa.

VIDEO Italia-Portogallo 3-0 - Nations League volley : highlights e sintesi. Azzurri implacabili - quarta vittoria di fila : Tutto facile per l’Italia a Ufa (Russia), gli Azzurri hanno liquidato il Portogallo con un agevole 3-0 in appena 74 minuto di gioco e hanno così conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2019 di volley maschile. La nostra Nazionale non ha avuto alcun problema contro i modesti lusitani, prestazione di grande spessore da parte dell’opposto Gabriele Nelli (18 punti), del regista Simone Giannelli e del martello Oleg ...

VIDEO/ Portogallo Svizzera - 3-1 - : highlights e gol - Cr7 in finale! - Nations League - : Video Portogallo Svizzera, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita, semifinale della Nations League. I lusitani volano in finale!

Highlights Portogallo-Svizzera 3-1 : gol - VIDEO e sintesi. Tripletta da fenomeno per Cristiano Ronaldo : Va in archivio nel segno di Cristiano Ronaldo la prima delle semifinali di UEFA Nations League: Tripletta del lusitano che spedisce in finale la propria selezione. La sfida però si risolve nel finale, con due delle tre reti dell’attaccante della Juventus realizzate tra il minuto 88 ed il 90′. Aveva aperto le marcature sempre CR7 al 25, momentaneo pari di Rodriguez dal dischetto al 57′. Highlights Portogallo-Svizzera ...

Cristiano Ronaldo - è dolce il rientro col Portogallo : gran gol contro la Svizzera - ma è 1-1 [VIDEO] : Oggi il rientro con la sua Nazionale, in occasione delle semifinali di Nations League. Il Portogallo sta affrontando al Do Dragao la Svizzera di Petkovic e può contare sul rientro di Cristiano Ronaldo, che era mancato nella fase a gironi della competizione. E’ da poco ricominciato il secondo tempo, il primo si è chiuso 1-0 in favore di Pepe e compagni proprio grazie alla rete del bomber della Juventus, il quale ha sbloccato il match ...

Portogallo-Svizzera - Ronaldo fa centro su punizione : ma che papera di Sommer [VIDEO] : Il numero 7 del Portogallo porta in vantaggio la propria selezione dopo venticinque minuti, beffando Sommer su punizione La prima semifinale di Nations League si mette subito in discesa per il Portogallo, il merito è di Cristiano Ronaldo che fa centro su punizione nel match con la Svizzera. Il numero 7 portoghese sfrutta un clamoroso errore di piazzamento di Sommer per segnare il gol numero 86 in 157 presenze con la maglia della sua ...

DIRETTA PORTOGALLO SVIZZERA/ Streaming VIDEO e tv : l'arbitro è il tedesco Felix Brych : DIRETTA PORTOGALLO SVIZZERA Streaming video e tv, quote e risultato live della sfida dei play off della UEFA Nations League, la prima semifinale da Porto.

DIRETTA RALLY DEL PORTOGALLO 2019/ Streaming VIDEO tv : occhi puntati su Neuville! : DIRETTA RALLY del PORTOGALLO 2019: info Streaming video e tv della settima prova del Mondiale Wrc. Ecco il percorso atteso oggi 31 maggio 2019.

Diretta/ Italia Portogallo U17 - risultato 1-0 - streaming VIDEO e tv : gol di Tongya! : Diretta Italia Portogallo U17 streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita dei quarti di finale degli Europei U17.

DIRETTA/ Italia Portogallo U17 - risultato 0-0 - streaming VIDEO e tv : si comincia! : DIRETTA Italia Portogallo U17 streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita dei quarti di finale degli Europei U17.

Diretta Italia Portogallo U17/ Streaming VIDEO e tv : i quarti di finale - Europei - : Diretta Italia Portogallo U17 Streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita dei quarti di finale degli Europei U17.