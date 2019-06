VIDEO Italia-Russia 0-3 | Nations League volley | highlights e sintesi Azzurri sconfitti a

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) L’ha perso per 3-0 contro lanel match valido per la2019 dimaschile, glisi sono dovuti arrendere contro i padroni di casa a Ufa e non sono riusciti a tenere testa a un avversario più esperto. Di seguito ilcon glie ladi0-3, match valido per la2019 dimaschile.0-3: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FIVB

NetflixIT : Siamo la lobby più colorata e inclusiva d’Italia. #happypride - AzzurreFIGC : La formazione ufficiale dell'Italia ???? Le #Azzurre stanno per scendere in campo, sei pronto a tifare per loro?! ??… - AzzurreFIGC : ?? Finalmente ci siamo, ormai manca pochissimo ?? #AUSITA ???? Oggi l'esordio dell'Italia ai Mondiali ??? ???? Forza… -