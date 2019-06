VIDEO Gol Barbara Bonansea al 95′ | l’Italia batte l’Australia ai Mondiali calcio

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019)ha segnato una doppietta cosmica e ha trascinato l’Italia alla vittoria contro l’Australia ai2019 difemminile, le azzurre hanno debuttato con un successo e lo hanno fatto nel modo più rocambolesco possibile: dopo essere passate in svantaggio durante il primo tempo, le ragazze di Milena Bertolini si sono rimboccate le maniche e hanno fatto la differenza nella ripresa. L’attaccante della Juventus ha pareggiato e poi al 95′ ha siglato il gol della vittoria con un sublime colpo di testa. Di seguito ildella rete decisiva diproprio allo scadere, in pieno recupero di Italia-Australia 2-1 ai2019 di calci femminile.GOL VITTORIAITALIA-AUSTRALIA 2-1: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

acmilan : Season Awards: Rossonere’s Goal of the Season You’ve crowned ?? Thaisa’s as the best goal scored by our Rossonere. C… - Sport_Mediaset : No, #Zidane non ha dimenticato come si fa: un gol da prestigiatore! ?? - SkySport : ?? «Il numero ?? è un giocatore molto speciale nella mia squadra. I miei preferiti sono #Sneijder e #Deco. Sneijder è… -