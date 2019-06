VIDEO F1 | Highlights e sintesi GP Canada 2019 | Hamilton si impone a tavolino | Vettel

VIDEO Portogallo-Olanda 1-0 : Highlights - gol e sintesi. Guedes segna la rete decisiva - Cristiano Ronaldo e compagni vincono la Nations League : Il Portogallo ha vinto la Nations League 2019 di calcio, i lusitani hanno sconfitto l’Olanda per 1-0 nella Finale giocata di fronte al proprio pubblico e alzano al cielo il neonato trofeo organizzato dalla UEFA. I Campioni d’Europa hanno così conquistato anche questo nuovo torneo grazie al gol di Guedes al 60′ che ha messo ko i tulipani e ha mandato in visibilio i tifosi di Cristiano Ronaldo e compagni. Di seguito il VIDEO con ...

VIDEO Italia-Russia 0-3 - Nations League volley : highlights e sintesi. Azzurri sconfitti a Ufa : L’Italia ha perso per 3-0 contro la Russia nel match valido per la Nations League 2019 di volley maschile, gli Azzurri si sono dovuti arrendere contro i padroni di casa a Ufa e non sono riusciti a tenere testa a un avversario più esperto. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Russia 0-3, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. VIDEO highlights Italia-Russia 0-3: Clicca qui per ...

VIDEO Rafael vince il Roland Garros - sconfitto Thiem in finale : highlights e sintesi. 12^ apoteosi dello spagnolo : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2019, lo spagnolo ha sconfitto Dominic Thiem nella finale giocata sulla terra battuta di Parigi: lo spagnolo ha concesso il secondo set all’austriaco ma poi ha alzato il livello del suo gioco e si è imposto con grande autorevolezza alzando così al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Nadal-Thiem, finale del Roland Garros ...

VIDEO GP Spagna Superbike 2019 - gara-2 : highlights e sintesi. Van der Mark vince a sorpresa - caduta di Bautista : Grande spettacolo nella gara-2 del GP Spagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Michael van der Mark ha vinto in maniera inattesa, il pilota della Yamaha ha conquistato il primo successo stagionale e ha chiuso al meglio il weekend sul circuito di Jerez. L’olandese ha approfittato al meglio della sorprendente caduta di Alvaro Bautista: l’alfiere della Ducati, leader della classifica generale, è scivolato nel corso del secondo giro ...

VIDEO GP Russia Motocross - gara-1 : highlights e sintesi. Tony Cairoli dolorante e 12° - vince Tim Gajser : Tony Cairoli ha stretto i denti dopo la caduta in qualifica ma le sue condizioni fisiche tutt’altro che eccezionali gli hanno impedito di lottare per le posizioni di vertice nella gara-1 del GP Russia 2019, ottava tappa del Mondiale Motocross MXGP 2019. Il siciliano si è dovuto accontentare del dodicesimo posto mentre Tim Gajser ha vinto ad Orlyonok davanti a Tonus e ha così scalzato il nostro portacolori dalla prima posizione in ...

Australia-Italia - Mondiale femminile : gli highlights del match – VIDEO : Australia-Italia, Mondiale femminile: gli highlights del match – VIDEO highlights Australia Italia| Devoto della Nazionale italiana al Mondiale femminile di Francia. Le azzurre erano impegnate contro l’Australia. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Australia Italia L'articolo Australia-Italia, Mondiale femminile: gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

VIDEO Golovkin-Rolls - highlights e sintesi : micidiale gancio sinistro di Triple G - il canadese va ko! : Gennady Golovkin ha sconfitto Steve Rolls grazie a un micidiale gancio sinistro che ha mandato al tappeto il canadese. Al Madison Square Garden di New York (USA) il kazako è tornato sul ring dopo nove mesi di assenza e ha avuto la meglio contro il solido avversario confermandosi come uno dei pesi medi più forti della storia contemporanea: il 37enne ha lanciato nuovamente il guanto di sfida a Canelo Alvarez, il terzo atto dell’eterno ...

Grecia-Italia - gli highlights del match – VIDEO : Grecia-Italia, gli highlights del match – VIDEO highlights Grecia Italia| Termina il primo dei due match di qualificazione ad Euro 2020 in cui l’Italia sarà impegnata. Stasera gli uomini di Mancini hanno affrontato la Grecia, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Grecia Italia L'articolo Grecia-Italia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

VIDEO Barty-Vondrousova - Finale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi. L’australiana vince il primo Slam : Ashleigh Barty ha vinto il Roland Garros 2019, l’australiana ha sconfitto nettamente Vondrousova sulla terra battuta di Parigi e ha potuto così alzare al cielo il prestigioso trofeo nella capitale francese. La 23enne ha conquistato il primo Slam della sua carriera, di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Barty-Antrousova, Finale del Roland Garros 2019. VIDEO highlights BARY-VONDROUSOVA, Finale Roland Garros ...

VIDEO GP Canada F1 2019 - prove libere 3 : highlights e sintesi. Ferrari davanti a tutti - uno-due Vettel-Leclerc : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc di 139 millesimi, dominio nelle Ferrari nell’ultima sessione che precede le qualifiche sul circuito di Montreal: il quattro volte Campione del Mondo e il monegasco sembrano essere i favoriti per la conquista della pole position ma dovranno sempre fare i conti con le ...

VIDEO Thiem-Djokovic - semifinale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi. L’austriaco vince la battaglia in 5 set e si regala Nadal : Dominic Thiem ha sconfitto Novak Djokovic in cinque set e si è qualificato alla Finale del Roland Garros 2019: l’austriaco tornerà in campo domani pomeriggio per affrontare Rafael Nadal nella rivincita dell’atto conclusivo di dodici mesi fa. Il fuoriclasse di lingua tedesca si è reso protagonista di una grandissima impresa contro il favorito serbo, attuale numero 1 al mondo: la partita è ricominciata nel cuore del terzo set dopo che ...

VIDEO GP Spagna Superbike 2019 - gara-1 : highlights e sintesi. Alvaro Bautista domina - Rea fa cadere Lowes : Alvaro Bautista ha vinto la gara-1 del GP Spagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il centauro della Ducati ha impresso un ritmo strepitoso fin dalle prime curve, ha allungato agevolmente al comando e ha dominato la gara infliggendo distacchi abissali nei confronti di tutti gli avversari. Lo spagnolo, attuale leader della classifica generale, è riuscito anche a guadagnare punti importanti nei confronti di Jonathan Rea che ha concluso al terzo ...

VIDEO Italia-Portogallo 3-0 - Nations League volley : highlights e sintesi. Azzurri implacabili - quarta vittoria di fila : Tutto facile per l’Italia a Ufa (Russia), gli Azzurri hanno liquidato il Portogallo con un agevole 3-0 in appena 74 minuto di gioco e hanno così conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2019 di volley maschile. La nostra Nazionale non ha avuto alcun problema contro i modesti lusitani, prestazione di grande spessore da parte dell’opposto Gabriele Nelli (18 punti), del regista Simone Giannelli e del martello Oleg ...

VIDEO/ Venezia Cremona - 78-75 - : highlights - la Reyer va a gara-5 - semifinale playoff - : Video Venezia Cremona, risultato finale 78-75,: la Reyer gioca un primo tempo stellare andando oltre i 20 punti di vantaggio, rischia il ko ma si salva.