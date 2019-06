VIDEO Antonio Giovinazzi | GP Canada 2019 | il testacoda del pilota pugliese

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Dopo un fine settimana del GP delquasi perfetto, che sembrava portareverso il suo primo punto nel Mondiale di Formula Uno, è arrivato un altro errore. Ilchiude al 13esimo posto (ma comunque davanti al suo compagno di team Kimi Raikkonen) per colpa di un testa-coda abbastanza clamoroso all’imbocco di curva 1. L’Alfa Romeo dell’italiano è partita con il posteriore e ha concluso la sua corsa a pochi centimetri dal muro. Un ennesimo errore perche, per un motivo o per un altro, non sta riuscendo ad esprimere il proprio massimo. Andiamo a rivedere il testa-coda di oggi.: ILDIalessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

teatrolafenice : ?? Vi lasciamo, mentre ‘Don Giovanni’ s’allestisce in scena, con la notte di flauti di Antonio Vivaldi. Buona notte,… - Inter : ???| L'INTERVISTA Steven Zhang: 'Portare questo Club tra i migliori al mondo'. Antonio Conte: 'Mi hanno colpito l… - MatteoBarzaghi : Come annunciato nei giorni scorsi, c’è anche Zhang Jindong a Madrid per assistere alla finale di Champions League e… -