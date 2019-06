Vettel primo ma penalizzato al Gp del Canada | vince Hamilton | il pilota Ferrari è

Formula 1 - Gp Canada : Vettel primo ma penalizzato. La vittoria va a Hamilton : Sebastian Vettel chiude in prima posizione il Gp di Montreal, in Canada , ma la vittoria va a Lewis Hamilton a causa di una penalizzazione del tedesco. Il pilota tedesco della Ferrari, al comando della gara dal semaforo verde, è stato penalizzato di 5 secondi per una manovra compiuta nel 48° giro: il tedesco, dopo un errore, ha stretto la Mercedes di Lewis Hamilton , costretto ad alzare il piede dall’acceleratore per evitare la ...

La Scuderia Ferrari è tornata in pista a due giorni dal GP di Spagna per la prima delle due giornate di test in programma a Barcellona. Sia Charles Leclerc sia Sebastian Vettel sono stati impegnati in pista, il primo ha guidato per il team, il secondo si è invece messo a disposizione di Pirelli per […]