ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) Adesso arriveranno le, parola di. Ventidue anni dopo la presa del Campanile di San Marco da parte dei Serenissimi con il Leone marciano, le cui immagini fecero il giro del mondo con il Tanko che girava per la Piazza, come il panzer di una forza d’occupazione. Da allora era scattato il divieto. Ventidue anni dopo, altre bandiere hanno sventolato nel luogo proibito, interdetto a ogni manifestazione politica. Sono le bandiere dei Noche volevano esprimere lì il loro dissenso, una settimana dopo l’incidente del Canale della Giudecca, perché davanti a quella riva ogni giorno transitano i bestioni del mare carichi di turisti che fotografano un’incantevoledall’alto. E ogni nave che passa, lo fa “in deroga” al divieto del decreto Clini-Passera, che risale ormai al 2012. Sette anni di deroghe. Ma per un giorno ai Nola stessa ...

fattoquotidiano : Venezia, la protesta contro le Grandi Navi non potrà arrivare a Piazza San Marco. La scelta del prefetto schierato… - LuigiBrugnaro : #Venezia, incidente a San Basilio: terminato il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. ?? Il… - Cascavel47 : Venezia, il prefetto annuncia denunce per i manifestanti No Grandi Navi -