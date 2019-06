Venezia | Cosmi furioso | l’allenatore sbotta in conferenza | Tacopina minaccia battaglia

calcioweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Lacrime per ilche è retrocesso nel campionato di Serie C dopo la sconfitta ai playout contro la Salernitana. Amareggiato e nervoso Serseche al termine della partita hato. “Più che i rigori ci ha penalizzato il fatto che la Salernitana giocasse per andarci, un’eventualità che noi abbiamo percepito come penalizzante. A livello di dramma sportivo abbiamo accontentato tutti. Chi voleva il sangue l’ha avuto, fino a due gare di playout decise ai rigori di metà giugno. Amarezza? Ho il vomito. Ciò che più mi fa male è vedere dei bravi ragazzi singhiozzare nello spogliatoio in un contesto che non meritavamo di vivere. Loro sono stati eroici a resettare tutto e a dare quello che hanno dato in queste due partite: hanno sorpreso anche me. Poi ci sarà qualcuno che se la prenderà con Bentivoglio, Coppolaro, con i gol che abbiamo sbagliato. Ma non meritivamo di giocare ...

