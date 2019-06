Vela – World Cup Series | cinque medaglie per gli azzurri nella prima giornata di Medal

Vela – World Cup Series 2019 : volano gli azzurri a Marsiglia dopo tre giornate di regate : volano le tavole ed i Nacra azzurri a Marsiglia. Mattia Camboni e Vittorio Bissaro con Maelle Frascari primi dopo tre giornate Terza giornata di regate a Marsiglia per la Finale delle World Cup Series 2019. Il sud della Francia regala ancora sole e vento sui 15 nodi che ha permesso ad ogni classe di scendere in acqua e completare il programma. Tre prove per gli RS:X che ieri hanno subito uno stop forzato per vento troppo forte. Nei ragazzi ...

Vela – Finale di World Cup Series : programma condizionato dal forte vento a Marsiglia nella 2ª giornata di gare : Non hanno disputato alcuna prova le flotte degli RS:X maschili e femminili, dei Finn e dei 49erFX vento forte a Marsiglia, con raffiche fino a 33 nodi, nella seconda giornata della Finale di World Cup Series, dove gli oltre 300 atleti provenienti da 40 nazioni, sono stati fatti rientrare prima del previsto con 11 prove chiuse in totale dalle 10 classi olimpiche e dall’Open Kiteboard. Non hanno disputato alcuna prova le flotte degli RS:X ...

Vela – Hempel World Cup Series 2019 : splendida prima giornata di regate per gli azzurri a Marsiglia : Bella prima giornata di regate degli italiani a Marsiglia per la finale delle Hempel World Cup Series 2019: Mattia Camboni in testa alla classifica degli RS:X Sono iniziate ieri con una splendida giornata di sole e vento fino a 15 nodi, le regate della Finale di World Cup Series a Marsiglia. 10 classi olimpiche più una flotta di 24 kiteboard, che proprio in queste acque dovrebbero fare la loro prima apparizione olimpica nell’estate del ...

Vela - Marsiglia ospita la Finale delle Hempel World Cup Series 2019 : 325 gli atleti in gara : Gli atleti in gara si sfideranno per conquistare il titolo di Campione delle Hempel World Cup Series 2019 325 atleti da 40 nazioni si incontreranno a Marsiglia, Francia, per la Finale delle Hempel World Cup Series 2019. E proprio qui, in quella che sarà la sede per la Vela delle Olimpiadi di Parigi 2024, gli equipaggi delle 10 classi olimpiche ed una flotta di Kiteboard, si sfideranno per conquistare il titolo di Campione delle Hempel ...

Vela – Melges 20 World League - tappa difficile per Caipirinha JR : 15° a Puntaldia : Melges 20 World League – Act 2: Caipirinha JR non trova il ritmo, quindicesimo a Puntaldia Passa in archivio con quattro regate completate la tappa del circuito Melges 20 World League ospitata dal Marina di Puntaldia. La flotta di ventitré Melges 20 impegnati nel secondo evento della stagione 2019 si è dovuta confrontare con condizioni meteorologiche tendenzialmente sfavorevoli, che sono andate dalla completa assenza di vento del ...

Vela – Melges 20 World League : Brontolo Racing settimo a Puntaldia : Melges 20 World League – Act 2: Brontolo Racing chiude settimo nelle arie leggere di Puntaldia Si è conclusa ieri, domenica 26 maggio, la seconda frazione del circuito internazionale di regate Melges 20 World League. Filippo Pacinotti, al timone di Brontolo Racing, ha chiuso in settima posizione la serie di regate ospitata dall’inedito campo di gara di Puntaldia, nella costa nord-orientale della Sardegna. “A Puntaldia ...

Vela – Melges 20 World League : Kindako ottavo dopo tre prove : Melges 20 World League: un Kindako in crescita è ottavo dopo tre prove Con tre prove valide all’attivo, la seconda frazione delle Melges 20 World League è ora una realtà tangibile. A Puntaldia, dove a curare l’organizzazione dell’evento sono Melges Europe e il locale Marina, la prima leadership appartiene al forte equipaggio russo di Russian Bogatyrs (2-6-4) che, guidato da Igor Rytov, condivide la testa della classifica ...

Vela – Melges 32 World League : Calvi Network a Puntaldia per migliorare la classifica : Melges 32 World League: Calvi Network di scena a Puntaldia per migliorare la sua classifica Nemmeno il tempo di salutare Ancona, teatro della seconda frazione della J/70 Cup 2019, che il LIghtbay Sailing Team è già in Sardegna dove, da domani, sarà impegnato tra le boe del secondo evento delle Melges 32 World League, in programma a Puntaldia, lungo la costa est della Sardegna. E’ ormai prossimo quindi il momento della possibile ...

Vela – Melges 20 World League 2019 : Brontolo Racing di Filippo Pacinotti sul podio del primo evento di stagione a Villasimius : Brontolo Racing dell’armatore Filippo Pacinotti ha chiuso sul podio la prima frazione del circuito internazionale Melges 20 World League a Villasimius Villasimius, 28 aprile 2019 – Ha preso il via da Villasimius, con la prima frazione del circuito internazionale Melges 20 World League, la stagione agonistica 2019 di Brontolo Racing dell’armatore Filippo Pacinotti. Dopo la vittoria nel circuito conquistata lo scorso anno e ...

Vela – Melges 20 World League : a Villasimius trionfa Stig di Alessandro Rombelli : Melges 20 World League, Kindako quattordicesimo dopo la prima giornata Ha preso il via a Villasimius la stagione 2019 delle Melges 20 World League: sulla linea di partenza ventuno imbarcazioni che, nella prima giornata di regate, hanno disputato tre prove con vento rafficato da Sud-Ovest. La prima vittoria di stagione è andata ai Campioni del Mondo in carica a bordo di Stig di Alessandro Rombelli, arricchiti, a partire da questa tappa, ...

Vela - Melges 20 World League : al via la tappa sarda a Villasimius : Melges 20 World League: per Caipirinha è il momento della Sardegna, di scena a Villasimius Al rientro dalla campagna d’America – partecipazione alle ultime due prove delle Miami Melges 20 Winter Series e al Campionato Mondiale Melges 20 – il Caipirinha Sailing Team è di scena a Villasimius in occasione della prima tappa delle Melges 20 World League. Non sono annunciati cambiamenti di sorta nel team ...

Vela - Hempel World Cup Series – Termina la settimana di Vela internazionale di Genova : bronzo per Di Salle e Dubbini : Termina la settimana di vela internazionale di Genova: bronzo per Benedetta di Salle e Alessandra Dubbini nei 470 femminili alle Hempel World Cup Series Ultima giornata di Hempel World Cup Series a Genova, tutte e cinque le Medal Race in programma sono state concluse oggi con una tramontana leggera, tra i 5 e gli 8 nodi. La squadra italiana chiude con la conquista della seconda medaglia della settimana, il bronzo della genovese Benedetta ...