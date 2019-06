Un aereo atterra in piazza San Marco

Ha il biglietto per Cagliari ma l'aereo di Ryanair atterra a Bari : il passeggero schiuma di rabbia : Pina Francone Il clamoroso errore della compagnia aerea Ryanair che ha fatto imbarcare un passeggero su un volo diretto a Bari nonostante avesse il biglietto per Cagliari Avere il biglietto aereo per Cagliari e ritrovarsi all'aeroporto di Bari. Folle, vero? Ecco, è però quello che è successo a uno sfortunato passeggero imbarcatosi a Pisa con Ryanair per tornare nella sua città e che invece ha toccato terra nel capoluogo della ...

Lo sciopero del trasporto aereo atterra Alitalia : sciopero personale aeroporti paralizza traffico aereo Londra, 21 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - Lo sciopero del personale in corso oggi negli aeroporti italiani sta provocando la cancellazione di centinaia di voli e avrà conseguenze anche nei prossimi giorni. Lo riferisce il quotidiano britannico

L’aereo ha un guasto al carrello anteriore e l’atterraggio d’emergenza è da brividi : le immagini della manovra : Un aereo della Myanma Airways è stato costretto a un atterraggio d’emergenza, sulla pista di Mandalay, in Birmania, a causa di un guasto al carrello anteriore. I piloti, come si vede nel video, hanno sfruttato il muso del velivolo con grande abilità per fermarsi in tempo e senza provocare danni. Nessun passeggero, infatti, è rimasto ferito. Video Twitter L'articolo L’aereo ha un guasto al carrello anteriore e l’atterraggio ...

Tutti salvi! L’atterraggio da brividi di un aereo senza carrello : Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Yangon, in Myanmar: un Embraer 190, con 89 persone a bordo, è stato costretto ad atterrare senza il carrello anteriore. Tutti salvi i passeggeri e i membri dell’equipaggio. Il carrello anteriore dell’aereo non è sceso, nonostante i ripetuti tentativi del comandante. Il pilota, dichiarata l’emergenza, ha chiesto alla torre di controllo di verificare a vista se il carrello fosse sceso.-- Dopo due passaggi ...

?aereo atterra senza carrello - l'incredibile manovra del pilota che salva la vita a 89 passeggeri : ??Aereo atterra senza carrello, paura all?aeroporto di Yangon, a Myanmar. È stata l'incredibile manovra del pilota a salvare la vita degli 89 passeggeri a bordo...

aereo Ryanair impatta contro uccelli e perde l’uso di un motore - atterraggio d’emergenza a Punta Raisi : Bird strike a Palermo per un Aereo Ryanair. Il velivolo con a bordo 170 persone ha impattato contro degli uccelli e ha dovuto fare ritorno a Punta Raisi con un solo motore funzionante. Sono stati momenti di panico per un volo della Ryanair questa mattina nello scalo Falcone Borsellino di Palermo. Il volo da Roma con 170 persone a bordo ha atterrato con un motore solo. Il motore del Boeing proveniente da Roma è stato messo fuori uso dall’impatto ...

aereo di linea finisce fuori pista durante atterraggio in Birmania - numerosi feriti : L'incidente ha coinvolto un Aereo della compagna Biman Bangladesh Airlines, partito dall'aeroporto di Dacca, in Bangladesh, e diretto allo scalo di Yangon, in Myanmar. L'Aereo, per motivi tutti da accertare, dopo aver toccato terra avrebbe sbandato sul lato sinistro della pista di atterraggio finendo la sua corsa sull'erba.Continua a leggere

Mosca - aereo in fiamme dopo atterraggio : 41 morti : AGGIORNAMENTO 6 MAGGIO 2019 - È salito a 41 morti il bilancio dell'incendio scoppiato ieri a bordo di un aereo della Aeroflot decollato poco prima dall'aeroporto di Mosca. Le autorità locali hanno fatto sapere che tra le vittime ci sono anche due bambini e un assistente di volo.Il volo SU1492 stava trasportando 73 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio diretti a Murmansk, nella zona nord-occidentale della Russia. Yelena Markovskaya, ufficiale ...

