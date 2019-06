Ultime Notizie Roma del 09-06-2019 ore 16 | 10

Ultime Notizie Roma del 09-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto della relazione da Francesco Vitali in studio ha detto questa mattina alle 7 ai seggi per i ballottaggi nei 136 comuni chiamati Al rinnovo del sindaco del consiglio comunale 15 comuni capoluogo di provincia interessati Ascoli Piceno Avellino Biella Campobasso Cremona Ferrara Foggia Forlì Livorno potenza Prato Reggio Emilia Rovigo Verbania e Vercelli Cambiamo argomento altolà del ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - minibot : Lega-M5s vs Tria - bocciatura Cgia - 9 giugno - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 9 giugno 2019: minibot, scontro nel Governo con Salvini e Di Maio contro la bocciatura di Tria alla misura per il rilancio economico

Scuola - stipendi docenti Ultime Notizie : UE alza la voce contro l’Italia ‘E’ arrivata l’ora di pagarli di più’ : Da anni, ormai, si continua a parlare degli stipendi dei docenti della Scuola pubblica italiana come assolutamente inadeguati rispetto ai ‘colleghi’ degli altri Paesi Europei. Il Governo ha sempre fatto ‘orecchie da mercante’, ancor più negli ultimi anni se si considerano i ritocchi ‘elemosina’ alle buste paga del personale scolastico. Ora, però, è l’Europa ad alzare la voce e a bacchettare ...

Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione studio Giulia Ferrigno Chi è il presidente di Confindustria Vincenzo boccia commenta la procedura Europea non vorremmo anche per qualche decimale di flessibilità e con la scusa della procedura di infrazione dice L’Italia non abbia non ambisco ad un messaggio di rango di primo livello all’interno dell’Unione Europea è una priorità lo facciamo ci mette ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Nettuno - bimbo annega nello stagno - 8 giugno 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. A Nettuno un bimbo di due anni è annegato nel piccolo stagno del giardino di casa, 8 giugno 2019,

