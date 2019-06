Troppo alcol alla festa di fine anno scolastico | tre minori rischiano la vita

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Giulia Rizzo Sono stati soccorsi in tempo i 3che, in provincia di Sondrio, hsfiorato il coma etilicodiscuola Nella piccola Piateda, paese della Valtellina in provincia di Sondrio, tre ragazzini hrischiato di perdere laper colpa dell’. Venerdì sera si erano ritrovati assieme ad un centinaio di coetanei nella discoteca del paese per festeggiare ladelle lezioni. Non è ancora chiaro se siano stati iad introdurre l’nel locale o se qualcuno glielo abbia somministrato all’interno. Fatto sta che due ragazzi di sedici anni e una ragazza di quindici, come racconta Il Corriere della Sera, sono stati trasportati presso l’ospedale di Sondrio dal personale del 118. I primi, in codice rosso, mentre la seconda, in codice giallo. Li hsoccorsi che erano ormai privi di sensi ed hrischiato di finire in coma etilico. ...

