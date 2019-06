Trooping the Colour | baby Louis si affaccia per la prima volta a Buckingham Palace Le

Trooping the Colour - il compleanno della Regina Elisabetta : c'era anche Meghan Markle : Dopo quattro settimane dalla venuta al mondo del piccolo Archie, Meghan Markle si è mostrata in pubblico per prendere parte alla nota parata Trooping the Colour 2019, che tutti gli anni festeggia gli anni della Regina Elisabetta II d'Inghilterra. La duchessa di Sussex ha sfoggiato un elegantissimo vestito Givenchy color blu notte, firmato da Clare Waight Keller (la medesima designer che a maggio dello scorso anno aveva realizzato l'abito per il ...

Trooping the Colour 2019 - il debutto del principino Louis a Buckingham Palace è uno show : le immagini : Il Trooping the Colour 2019, le celebrazioni per il compleanno della regina Elisabetta: quale migliore occasione per debuttare al balcone di Buckingham Palace. Il principino Louis, terzogenito del principe William e della duchessa Kate, non ha di certo mancato l’appuntamento: saluti agli aerei acrobatici della Royal Air Force, risate e faccia buffe. Mentre il fratellino più grande, George, è apparso un po’ imbronciato, la principessa ...

Trooping the Colour : Kate conquista tutti con i figli e Meghan lascia a casa Archie : A Londra va in scena il Trooping the Colour e tutti gli occhi sono puntati su Kate Middleton e Meghan Markle, grandi protagoniste dell’evento. Prima nemiche, poi amiche, le duchesse sono arrivate insieme ai Buckingham Palace per festeggiare il compleanno della Regina, percorrendo le vie della città sulla stessa carrozza. Sorridenti e bellissime, con look impeccabili, le cognate hanno lasciato tutti senza fiato e non hanno deluso le ...

Buon compleanno, Sua Maestà! Il tempo atmosferico in Gran Bretagna, si sa, è affare serio. Così ormai da un paio di secoli tutti i regnanti britannici, seppur nati in gennaio, festeggiano il secondo sabato di giugno. È il giorno del Trooping The Colour,

Kate Middleton - tutti i look del Trooping the colour : Nel 2018Nel 2017Nel 2016Nel 2015Nel 2014Nel 2013Nel 2012Nel 2011Kate batte Meghan 8 a 1. Almeno per quanto riguarda il numero di presenze alla parata Trooping the colour, il «finto» compleanno estivo della regina Elisabetta, che si celebra sempre a giugno e che è un’ottima occasione per vedere, in stato di festa, tutta la Royal Family al gran completo, ben vestita e pettinata al balcone di Buckingam Palace. Da molti più anni inserita nella ...