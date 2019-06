Triathlon | World Cup Huatulco 2019 | Summer Rappaport vince la prova femminile davanti a

Triathlon - World Series Leeds 2019 : Georgia Taylor-Brown vince e apre un festival britannico - Angelica Olmo 12esima : Come volevasi dimostrare, Georgia Taylor-Brown è profeta in patria e si aggiudica la tappa di Leeds (Inghilterra) delle World Series di Triathlon 2019, quarto appuntamento della stagione. La prova, disputata sulla distanza olimpica, ha visto l’atleta classe 1994 chiudere con il tempo complessivo di 1:55.46 (18:47 nella parte di nuoto, 1:00.56 nella bici e 34:27 nella corsa) mettendosi al collo la medaglia d’oro e precedendo la ...

Triathlon - World Series Leeds 2019 : quattro azzurri in gara in un parterre di primo livello : Domenica prossima a Leeds si terrà la tappa britannica delle World Triathlon Series, che vedranno le gare maschile e femminile su distanza olimpica: 1500 metri a nuoto, 36.2 km in bici e 10 km di corsa. Anche l’Italia sarà al via con quattro triatleti in una competizione che mette in palio punti pesanti in ottica Tokyo 2020. Davvero di primo livello le startlist, sia a livello maschile che a livello femminile, non bisogna dimenticare che ...

Triathlon - World Series Leeds 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti Alice Betto e Alessandro Fabian : Si svolgerà domenica 9 giugno una della tappe più attese del calendario della World Triathlon Series 2019. Il prestigioso circuito internazionale si sposterà a Leeds (Gran Bretagna), per un appuntamento da non perdere considerato il livello stellare dei partecipanti. La prova su distanza olimpica vedrà quattro italiani in partenza: Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), Angelica Olmo (C.S. Carabinieri) e Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) al ...

Triathlon - World Cup Cagliari 2019 : successi di Alistair Brownlee e Sophie Coldwell. Top ten per Davide Uccellari : Non è ricca come lo scorso anno per i colori azzurri la tappa italiana della World Cup di Triathlon, disputata oggi a Cagliari su distanza sprint: arriva infatti la doppietta della Gran Bretagna, che vince tra gli uomini con Alistair Brownlee e tra le donne con Sophie Coldwell. Miglior azzurro Davide Uccellari, decimo. Tra gli uomini si impone il britannico Alistair Brownlee, tra gli osservati speciali della vigilia, che vince in ...

Triathlon - World Series Yokohama 2019 : Vincent Luis e Katie Zaferes vincono e rafforzano i primati in classifica : Nella notte italiana si è disputata la tappa delle World Triathlon Series di Yokohama, in Giappone: la prima prova (su distanza standard) dopo l’inizio del secondo periodo di qualificazione olimpica sorride al transalpino Vincent Luis ed alla statunitense Katie Zaferes. In casa Italia top 20 centrata dalle tre azzurre in gara, mentre è più attardato tra gli uomini Alessandro Fabian. Nella gara maschile vince il triatleta in testa nella ...

Triathlon - World Cup Cagliari 2019 : nella tappa italiana tanti azzurri in gara in preparazione agli Europei : Le Elezioni Europee hanno costretto gli organizzatori ad anticipare di una settimana la tappa italiana della World Cup di Triathlon di Cagliari: domani su distanza sprint (750 metri a nuoto, 19 km in bici, 5 km di corsa) saranno in gara 65 uomini e 45 donne, che si daranno battaglia nel primo evento dopo l’inizio del secondo periodo di qualificazione olimpica. nella gara maschile favorito della vigilia è il messicano Rodrigo Gonzalez, ma ...

Triathlon - la World Cup 2019 scatta a Cagliari per la quarta volta consecutiva : appuntamento domani al Poetto : Il Poetto riunirà 44 nomi per la prova femminile e 63 per quella maschile, provenienti da oltre trenta Paesi di tutti i 5 continenti Al via, per la quarta volta consecutiva a Cagliari, la Triathlon World Cup 2019, la competizione sportiva multidisciplinare che unisce nuoto, ciclismo e corsa in sequenza, la tappa italiana del circuito internazionale Itu su distanza sprint. domani, sabato 18 maggio il Poetto riunirà 44 nomi per la prova ...

Triathlon - World Cup Chengdu 2019 : bene Barnaby - ma l’Italia è proiettata verso Cagliari e - soprattutto - Yokohama : Va in archivio il fine settimana della World Cup di Triathlon di Chengdu, andato in scena con il format delle semifinali su distanza sprint e delle finali su distanza super sprint, in casa Italia si sorride per la buona prova di Gregory Barnaby, unico azzurro in gara e capace di centrare la Finale A, riservata ai migliori 30, poi chiusa in 21ma posizione. Ora però si guarda oltre, è iniziato il secondo periodo di qualificazione olimpica e nel ...

Triathlon - fine settimana con World Series a Yokohama e World Cup a Cagliari : Yokohama, in Giappone, si prepara ad accogliere la terza tappa delle World Triathlon Series 2019. Nel prossimo weekend, quanto mai ricco di eventi, saranno quattro gli atleti italiani al via, mentre il secondo appuntamento dell’anno con la World ParaTriathlon Series vedrà un azzurro in gara. Contemporaneamente andrà in scena anche la World Cup a Cagliari, unica tappa italiana del circuito mondiale. Per quanto riguarda la World Triathlon ...

Triathlon - World Cup Chengdu 2019 : Gregory Barnaby termina 21° - vittoria di Matthew Hauser : Si è conclusa a Chengdu, in Cina, la tappa della World Cup di Triathlon: dopo le semifinali del sabato, su distanza sprint, le finali si sono disputate su distanza super sprint (400 metri a nuoto, 10 km in bici, 2.5 km di corsa). Nella Finale A maschile, riservata ai migliori 30 del giorno prima, chiude al 21° posto l’unico azzurro in gara, Gregory Barnaby. Nella gara maschile successo dell’australiano Matthew Hauser, che chiude in ...

Triathlon - World Cup Chengdu 2019 : Gregory Barnaby è ottavo in semifinale e stacca il pass per la Finale A : Buone notizie giungono dalla Cina per il Triathlon italiano: nella tappa della World Cup di Chengdu l’unico azzurro in gara, Gregory Barnaby, supera le semifinali grazie all’ottavo posto odierno e stacca così il pass per la Finale A di domani. L’azzurro partirà con il numero 24 e proverà a far saltare il banco. Gregory Barnaby chiude la prova sprint (750 metri a nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa) in ottava piazza, con il ...

Triathlon - World Cup Chengdu 2019 : torna il format con semifinali e finali. Gregory Barnaby unico azzurro iscritto : Si correrà tra domani e domenica la tappa della World Cup di Triathlon di Chengdu in Cina: ritorna il format inusuale con semifinali e finali. Tre batterie per gli uomini, due per le donne per determinare i migliori trenta che disputeranno la Finale A e gli altri trenta impegnati nella Finale B. Per l’Italia in gara il solo Gregory Barnaby, impegnato nella terza semifinale. semifinali su distanza sprint, con 750 metri a nuoto, 20 km in ...

Triathlon - World Cup Madrid 2019 : un altro podio per Angelica Olmo - cresce Davide Uccellari : Si tinge ancora d’azzurro la World Cup di Triathlon ed il merito è ancora di Angelica Olmo, che è giunta terza a Madrid, dove, a pochi giorni dalla buonissima prova delle Bermuda nelle World Series, l’italiana ha centrato il terzo gradino del podio nonostante la tanta fatica accumulata. Bene anche al maschile Davide Uccellari, che riesce a rientrare nella top 10, chiudendo settimo al termine di un’ottima prova nel corso della ...

Triathlon - i convocati dell’Italia per i prossimi appuntamenti internazionali. Alice Betto torna in gara nelle World Series : Sono state rese note le startlist, e con esse dunque anche gli elenchi degli italiani impegnati, dei prossimi appuntamenti internazionali del Triathlon. Nel prossimo fine settimana la World Cup farà tappa a Chengdu, in Cina, dove sarà al via il solo Gregory Barnaby, che sarà impegnato, il sabato successivo, con altri otto italiani, nella tappa di Cagliari, anticipata di una settimana per la concomitanza con le elezioni europee, e penalizzata ...