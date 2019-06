Tria | Sono sicuro di trovare una soluzione con l' UE

Tria : mini-Bot inutili o illegali. Giorgetti : non sono anticamera uscita dall’euro : Dopo l’apertura del sottosegretario alla presidenza del Consiglio e Salvini, è arrivata la chiusura del titolare del dicastero dell’Economia. Da Fukuoka, in Giappone, dove si trova per il G-20 dei ministri delle Finanze, Giovanni Tria si accoda a Mario Draghi e boccia senza appello i mini-Bot...

Altri dati confermano che i cibi indusTriali sono legati al rischio di morte prematura : sono già pronti, molto appetitosi ed economici. Ma potrebbero anche avere numerosi effetti negativi sulla nostra salute. sono i cibi industriali, o ultra-processati, come piatti pronti, dolciumi, biscotti, snack, bevande gassate, spesso contenenti alti livelli di zuccheri, grassi e sale, ma carenti di vitamine e fibre. E che ancora una volta sono finiti sul banco degli imputati: ad accusarli, oggi, sono due studi europei appena pubblicati sul ...

Farmaci - FarmindusTria : “In Italia i prezzi sono molto equi” : “Ogni Paese ha il suo sistema di negoziazione, quello di un farmaco non è un prezzo libero: in Italia si negozia con l’Agenzia Italiana del farmaco in base a criteri non stabiliti a priori, ma discussi con le commissioni tecniche. E penso che per quanto riguarda il nostro Paese, i prezzi siano molto equi”. A intervenire è il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, nel giorno in cui l’Assemblea mondiale della ...

Elezioni - a Induno Olona (paTria di Attilio Fontana) il centrodestra perde : sono vent’anni che non elegge un sindaco : Il centrodestra perde ad Induno Olona, paese di 10mila abitanti alle porte di Varese da cui è originario l’attuale governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. La lista guidata da Rosa Ferrazzi e sostenuta dalla coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia dal nome “Cambiamo Induno” ha ottenuto il 34% dei consensi contro il 66% ottenuto dalla lista civica “Viviamo Induno Olona”. La patria del ...

VIDEO Charles Leclerc : “Mi sono divertito all’inizio - ma non è andata a buon fine. ConcenTriamoci sul futuro” : Charles Leclerc ha concluso il GP Monaco 2019 con un mesto ritiro dopo il contatto con Hulkenberg in fase di sorpasso. Il monegasco cercava la rimonta dalle retrovie, ha compiuto due sorpassi da urlo su Norris e Grosjean ma poi ha commesso una sbavatura e ha dovuto dire addio alla risalita. Il pilota della Ferrari ha commentato al termine della gara: “Devo imparare da questa lezione: prima la qualifica, poi in gara mi sono divertito ...

Orban abbraccia Salvini : "Il modello ausTriaco è finito - sono passato a quello italiano" : “Il modello austriaco è finito. Ora sono passato al modello italiano”. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban, sollecitato dai cronisti, mentre si vota per il Parlamento europeo. Orban fa riferimento alla bufera che ha investito il governo austriaco, a cominciare dall’ormai ex vice cancelliere Heinz Christian Strache, ponendo fine alla coalizione tra il Partito Popolare del cancelliere e i sovranisti del Fpoe. ...

L’avvertimento di Boccia (ConfindusTria) a Salvini : “Parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale” : Dal palco dell’Assemblea generale di Confindustria, è stato il presidente Vincenzo Boccia ad avvertire, con un chiaro riferimento all’indirizzo del vicepremier Matteo Salvini: “Le parole di chi governa non sono mai neutre, influenzano le decisioni di investitori, imprenditori, famiglie. Le parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale“. E ancora, ha invitato: “Dobbiamo fare un grande salto di qualità e passare dal ...

Tria : «Riassorbire gli 80 euro di Renzi». Di Maio : dl famiglia - i soldi ci sono : Per verificare se il reddito di Cittadinanza richiederà meno risorse da utilizzare bisognerà attendere la fine dell'anno e per ora il decreto sulla famiglia non ha la copertura. La...

In AusTria si sono dimessi tutti i ministri del Partito della Libertà : Dopo lo scandalo che ha coinvolto il loro leader: sono state indette elezioni anticipate ma la coalizione di governo rischia il voto di sfiducia