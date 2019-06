Treviso | il preside dice no agli shorts a scuola Rispetto o preistoria?

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) “Si esortano alunni e docenti, che sono invitati a dare il buon esempio, a indossare un abbigliamento consono eso del comune decoro, niente pantaloncini corti durante tutto il periodo delle attività, didattiche e non, previste nei locali scolastici”. Stefano Marconato,dell’Istituto comprensivo di Resana, Comune trevigiano alle porte di Castelfranco, lo ha messo per iscritto. Basta con i solleciti verbali. Constata l’inutilità dei suoi inviti, è passato a notificarlo con una circolare. Anon si può andare come capita. Non si può andare con abiti inadatti al luogo. Regola valida per gli studenti, ovviamente. Ma anche per gli insegnanti, naturalmente. Perché lo si insegna anche durante l’anno nelle classi, continuamente. Le regole non ammettono deroghe. Esistono e vanno rispettate. Si chiama democrazia. Ognuno ha diritto alle sue libertà. Ma ...

