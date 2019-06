Toyota spinge sull’elettrico Alleanza con Subaru | nuove batterie e piattaforme

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) La pionieristica dell’ibrido per il mercato di massa, si parla ovviamente di, punta ora alle zero emissioni, avviando una strategia elettrica rimandata nel tempo. La stessa che ora pare dominare i business plan di tutti i costruttori maggiori, incitata anche dalle più stringenti normative europee e cinesi sulle emissioni di CO2. Il primo passo nella direzione dell’elettrico è stato quello dell’sancita qualche giorno fa, con un’altra nipponica, la, per la costruzione di un suv di segmento C a emissioni zero e di una piattaforma modulare di nuova generazione: “e-TNGA” potrebbe essere il nome, da quello dellaNew Global Architecture sviluppata e adottata negli ultimi anni. L’e la costruzione di una nuova piattaforma rientrano nel disegno già denominato “EV C.A. Spirit Corp.”, la joint venture nata nel 2017 cui ...

