Toto Wolff F1 | GP Canada 2019 | “C’è una regola | va rispettata Vettel o Hamilton | chi ha

Formula 1 – Vettel penalizzato a Montreal - il commento di Toto Wolff : “capisco la sua frustrazione - ma…” : Toto Wolff commenta l’incredibile finale di gara di oggi al Gp del Canada: le parole del team principal Mercedes sulla penalizzazione di Vettel a Montreal Davvero incredibile quanto accaduto oggi a Montreal: Sebastian Vettel, quasi ad un passo dalla sua prima vittoria stagione, ha ricevuto una sanzione di 5 secondi per una manovra scorretta compiuta a circa 20 giri dal termine del Gp del Canada. Il tedesco della Ferrari, pur avendo ...

VIDEO F1 - GP Canada 2019 - Toto Wolff : “Non è solo la Power Unit 2 che fa essere veloci” : Al termine delle FP1 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, Toto Wolff ha parlato della novità in casa Mercedes, che sul circuito di Montreal porta la Power Unit 2: “Non è solo la Power Unit 2 che fa essere veloci, ma c’è ancora un piccolo divario con la Ferrari”. Toto Wolff PARLA DELLA Power Unit 2 NEL GP DEL Canada DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Formula 1 - Toto Wolff critico : “il regolamento 2021? C’è una novità che non mi va proprio giù” : Interrogato sulla bozza del nuovo regolamento presentata a Montreal dalla Federazione, Toto Wolff ha espresso le proprie perplessità Nel week-end di Montreal le scuderie hanno potuto dare una prima occhiata alla bozza del regolamento che, dal 2021, dovrebbe sostituire quello attualmente in vigore. photo4/Lapresse Le prime novità hanno creato numerose discussioni, soprattutto per quanto riguarda il parco chiuso, esteso ulteriormente ...

F1 - Toto Wolff : “In Canada la Ferrari potrebbe essere favorita per i rettilinei” : A pochi giorni dal settimo round del Mondiale 2019 di F1, di scena sul celebre tracciato di Montreal (Canada), l’avvicinamento della Mercedes è come sempre molto attento ai particolari. Le Frecce d’Argento, assolute dominatrici delle prime sei gare del campionato (6 successi), vogliono allungare la loro striscia vincente e dare un’ulteriore prova di forza sul circuito nordamericano. Si è reduci dall’appuntamento di ...

Formula 1 - Toto Wolff difende Bottas : “quanto accaduto a Monaco con Verstappen lo renderà più forte” : Il team principal della Mercedes ha parlato della situazione vissuta da Bottas a Montecarlo, dove il finlandese è stato privato del secondo posto a causa di un contatto con Verstappen La gara di Monaco non è stata affatto positiva per Valtteri Bottas, toccato in pit-lane da Verstappen e costretto ad una nuova sosta costatagli il terzo posto finale. AFP/LaPresse Una situazione difficile da accettare, su cui ha provato a soffermarsi Toto ...

Formula 1 – Toto Wolff ammette : “nel finale strategia sbagliata. Critiche di Hamilton? Siamo il suo ‘muro del pianto'” : Toto Wolff ammette di aver sbagliato la scelta delle gomme nel finale di gara e incassa le Critiche di Hamilton con un sorriso: il team principal Mercedes critica invece la penalità assegnata a Verstappen Ancora una vittoria per la Mercedes in questo inizio di stagione, anche se questa volta niente doppietta. Hamilton chiude al primo posto a Montecarlo nonostante qualche problema alle gomme nel finale, Bottas si piazza terzo dietro Vettel. ...

Formula 1 - Toto Wolff ammette : “mi sento uno zombie - continuo a riguardare le nostre foto e…” : Il team principal della Mercedes è tornato a parlare della morte di Niki Lauda, rivelando di avvertire molto la sua mancanza L’assenza di Niki Lauda si fa sentire eccome in casa Mercedes, considerando quanto l’ex pilota austriaco sia stato presente nel box nel corso degli ultimi anni. LaPresse/Photo4 La sua morte ha toccato profondamente tutti i membri del team, in particolare Toto Wolff che ha esternato le sue emozioni nel ...

VIDEO Toto Wolff : “La F1 senza Nika Lauda perde il suo cuore e la sua anima” : Giornata di cordoglio, oltre che di prove libere, a Montecarlo. Oggi è incominciato il lungo weekend riservato al GP Monaco 2019 ma inevitabilmente il pensiero è andato a Niki Lauda, scomparso a inizio settimana all’età di 70 anni. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha voluto ricordarlo con un accorato pensiero: “senza di lui la Formula Uno ha perso l’anima e il suo cuore“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni ...

Morte Niki Lauda - il ricordo commosso di Toto Wolff : “brutalmente onesto - un privilegio chiamarti amico” : Il team principal della Mercedes ha voluto salutare a modo suo Niki Lauda, dedicandogli un pensiero lungo e toccante Si è spento serenamente, lontano da occhi indiscreti e con l’amore della propria famiglia intorno. Niki Lauda se ne è andato a 70 anni, lasciando un vuoto incolmabile non solo in Mercedes, ma anche nell’intero mondo della Formula 1. LaPresse/Photo4 Un uomo tutto d’un pezzo, che Toto Wolff ha voluto ...

Formula 1 - i tifosi della Mercedes sognano l’en plein : Toto Wolff però interviene a gamba tesa : Interrogato sulla possibilità di vincere tutte le gare in calendario, Toto Wolff ha chiesto di mantenere i piedi ben piantati a terra Cinque doppiette in cinque Gran Premi, la Mercedes vola in questo inizio di Mondiale di Formula 1. Hamilton e Bottas si sono divisi i successi, con il britannico avanti 3-2 dopo essersi imposto a Barcellona. photo4/Lapresse Una superiorità netta che, tuttavia, non spinge Toto Wolff a rilassarsi, anzi lo ...

Formula 1 – Toto Wolff predica calma : “Ferrari lontana? Restiamo modesti. Hamilton ha mandato un messaggio a Bottas…” : Dopo l’ennesima doppietta Mercedes Toto Wolff predica calma e non si fida delle prestazioni negative della Ferrari: il team principal tedesco elogia piuttosto la vittoria di Hamilton Ancora una doppietta Mercedes per la gioia di Toto Wolff che, come conviene ad un uomo di sport in questi casi, si mostra contento per il risultato ma preferisce non lanciarsi in proclami di vittoria. Il tedesco, intervistato ai microfoni di Sky Sport, predica ...

Formula 1 - a tutto Toto Wolff : “Hamilton in Ferrari? Ne abbiamo parlato…” : Toto Wolff ha parlato del futuro di Hamilton senza grandi preoccupazioni, il team manager della Mercedes accetterebbe un addio del campione del mondo Il boss della Mercedes Toto Wolff, si è concesso ai cronisti prima del Gran Premio di Spagna. Domani ci si attende una gara molto intrigante, con Hamilton grande favorito della corsa. Toto Wolff ne ha parlato alla Gazzetta dello sport, ma prima ha sollevato un piccolo “guaio” ...

