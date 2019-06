Terremoto Centro Italia | il presidente dell’Umbria | “E’ una beffa per i terremotati”

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) “Gli annunci roboanti della maggioranza giallo-verde si tramutano in unaper i terremotati del”: lo denuncia ildella Regione Umbria Fabio Paparelli. “Nonostante la Conferenza delle Regioni abbia approvato alla unanimita’ gli emendamenti allo ‘sbloccacantieri’, e che ilGiuseppe Conte a Norcia abbia assunto l’impegno di fare tutto il possibile per migliorare il processo di ricostruzione – aggiunge –, la maggioranza che sostiene il Governo in carica, in sede di conversione al Senato li ha per la gran parte bocciati”. “Era stato richiesto – sottolinea ancora Paparelli – l’utilizzo flessibile dei fondi per il personale e maggiori risorse per il potenziamento dei Comuni e degli Uffici speciali per la ricostruzione. Sono state destinate risorse fino al dicembre 2020 ...

