Tennis,Parigi:Nadal monstre,12° trionfo

Non tramonta il sole sul regnono di. Dodici finali,dodici trionfi. Nessuno,nemmeno fra le donne, aveva mai vinto lo stesso Slam per più di 11 volte. Come nel 2018, è ancora l'austriaco Thiem (n.4) a doversi inchinare davanti alla schiacciasassi maiorchina ed ai suoi numeri impressionanti sulla terra rossa del Roland Garros,dove ha una media 'non umana':93 vittorie su 95 match In finale Thiem fa quel che può e non è poco: resiste 3h01', strappa il 2° set, poi Rafa 'si arrabbia' e decide che è ora di chiudere i conti (63 57 61 61).(Di domenica 9 giugno 2019)