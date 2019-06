Superbike | GP Spagna 2019 oggi | gara-2 Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta Superbike Round Spagna (7 - 8 - 9 Giugno) : La gara del WorldSSP al Pirelli Italian Round (Diretta Sky Sport MotoGP e TV8) è stata una vera sfida ma adesso ci si sposta in Spagna, al Circuito de Jerez - Angel Nieto, poco lontano dal centro della città di Jerez de la Frontera. Il leader della classifica generale, Randy Krummenacher (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) è seguito dal suo compagno di squadra, Federico Caricasulo, a soli 22 punti e il romagnolo ...

VIDEO GP Spagna Superbike 2019 - gara-1 : highlights e sintesi. Alvaro Bautista domina - Rea fa cadere Lowes : Alvaro Bautista ha vinto la gara-1 del GP Spagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il centauro della Ducati ha impresso un ritmo strepitoso fin dalle prime curve, ha allungato agevolmente al comando e ha dominato la gara infliggendo distacchi abissali nei confronti di tutti gli avversari. Lo spagnolo, attuale leader della classifica generale, è riuscito anche a guadagnare punti importanti nei confronti di Jonathan Rea che ha concluso al terzo ...

Alvaro Bautista Superbike - GP Spagna 2019 : “Dedico la vittoria a mio nonno - è mancato da poco” : Alvaro Bautista ha vinto la gara-1 del GP Spagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il centauro della Ducati ha dominato sul tracciato di Jerez con una disinvoltura fuori dal comune, ha impresso un ritmo insostenibile per tutti gli avversari e ha tagliato il traguardo con quasi dieci secondi di vantaggio su Michael van der Mark, riuscendo anche ad allungare in classifica generale su Jonathan Rea che si è dovuto accontentare della terza ...

Alvaro Bautista Superbike - GP Spagna 2019 : “Dedico la vittoria a mio nonno - è mancato da poco” : Alvaro Bautista ha vinto la gara-1 del GP Spagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il centauro della Ducati ha dominato sul tracciato di Jerez con una disinvoltura fuori dal comune, ha impresso un ritmo insostenibile per tutti gli avversari e ha tagliato il traguardo con quasi dieci secondi di vantaggio su Michael van der Mark, riuscendo anche ad allungare in classifica generale su Jonathan Rea che si è dovuto accontentare della terza ...

Superbike - Risultato Superpole GP Spagna 2019 : Jonathan Rea piazza il nuovo record davanti a Bautista e Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) non vuole mollare di un centimetro e centra la Superpole del Gran Premio di Spagna 2019 di Superbike. Sul circuito di Jerez de la Frontera il campione del mondo in carica ribadisce la sua intenzione di vendere cara la pelle nei confronti di Alvaro Bautista (Ducati) e stampa il nuovo record della pista in 1:38.274 distanziando proprio il padrone di casa per 36 millesimi al termine di una sfida avvincente. In terza ...

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : a breve il via della superpole - Bautista sfida Rea per tornare grande : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Risultato FP1 – Risultato FP2 Programma completo e palinsesto tv – Classifica del Mondiale 10.48 Ricordiamo che al termine di questa superpole bisognerà attendere come di consueto poco più di un paio d’ore prima di fare sul serio per davvero con la partenza di gara-1 alle 14:00 10.45 Quindici minuti al via! 10.43 grande forma mostrata ...

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : superpole e gara-1 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Risultato FP1 – Risultato FP2 Programma completo e palinsesto tv – Classifica del Mondiale Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del GP di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale di Superbike; come di consueto nella giornata odierna assisteremo alla superpole nella mattina seguita, subito dopo ora di pranzo dalla partenza di gara-1. ...

Superbike - GP Spagna 2019 oggi : orari di Superpole e Gara-1. Come vederle in tv e streaming : Giornata di Superpole e di gara-1 per il GP di Spagna 2019, sesta prova del Mondiale di Superbike. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna), i centauri delle derivate di serie si sfideranno, contendendosi la pole-position e la vittoria nella prima manche. Fari puntati sul padrone di casa Alvaro Bautista, leader del campionato e desideroso di festeggiare davanti al proprio pubblico. Non sarà cosa facile, visto che la Kawasaki di Jonathan ...

Diretta Sbk 2019/ Superbike - streaming video tv : Superpole e gara 1. Gp Spagna Jerez : Diretta Sbk 2019: info streaming video e tv di Superpole e gara 1, eventi principali di questo sabato 8 giugno a Jerez per la Superbike.

Superbike - Risultato FP2 GP Spagna 2019 : Alvaro Bautista si prende la scena davanti a van der Mark ed a Rea. Melandri è sesto - indietro Davies : E’ lo spagnolo Alvaro Bautista il migliore delle prove libere 2 del GP di Spagna, sesto round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) il ducatista ha messo in mostra un gran passo, stampando il crono notevole di 1’39″428 e facendo una grande differenza nel t-4, dove la guida aggressiva di Alvaro è stata un gran bel vedere. Alle sue spalle segue un sempre convincente Michael van der Mark ...

Superbike - Risultato FP1 GP Spagna 2019 : Michael van der Mark sorprende Lowes e Bautista - quarto Melandri su Rea : Michael van der Mark (Yamaha) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di Superbike. Sul circuito di Jerez de la Frontera, baciato da un pallido sole e temperature gradevoli attorno ai 20 gradi, l’olandese è stato in grado di piazzare il miglior tempo proprio in extremis, sfruttando la gomma nuova. 1:39.654 per l’alfiere del team Pata Yamaha che, nell’ultimo tentativo non è stato in ...

Diretta Sbk 2019/ Superbike - streaming video e tv : si accende la Fp1! - Gp Spagna - : Diretta Sbk 2019: info streaming video e tv delle prove libere, Fp1 e Fp2 del Gp di Spagna a Jerez de la frontera della Superbike.

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale. Si parte alle 10.30 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.12 Siamo pronti per il sesto appuntamento del campionato su una delle piste più celebri del calendario come Jerez. Pochi rettilinei e tante curve. La Kawasaki potrebbe approfittarne? 10.10 Buongiorno e benvenuti a Jerez de la Frontera! Tra 20 minuti avrà inizio il fine settimana del Round di Spagna 2019 di Superbike! La presentazione del weekend – La classifica del Mondiale ...

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del weekend – La classifica del Mondiale SBK Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Spagna 2019 del Mondiale Superbike 2019. Sul circuito di Jerez de la Fronterà prende il via ufficiale il sesto appuntamento del campionato riservato alle moto derivate di serie. Come sempre la prima giornata sarà dedicata alle prove libere, mentre da ...