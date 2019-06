Superbike | giornata agrodolce per la Ducati a Jerez | le sensazioni di Alvaro Bautista e

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019) Dopo la vittoria diin Gara-1, laha visto ritirarsi entrambi i propri piloti in Gara-2 aDopo una perentoria vittoria di Álvaronella Superpole Race della mattina, entrambi i piloti del team Aruba.it Racing –sono stati costretti al ritiro dopo una caduta nel corso della seconda gara del Spanish Round sul circuito di. Appena superato il traguardo alla fine del primo giro, il 34enne pilota spagnolo è scivolato all’ingresso della prima curva.è rientrato ai box per poi ripartire dopo sette giri, ma, a causa della bandiera rossa non ha completato la distanza minima per essere classificato di conseguenza, per la prima volta in questa stagione ha concluso la gara senza prendere punti. Molto sfortunato anche il suo compagno di squadra Chaz Davies. Il 32enne pilota gallese, partito dal dodicesimo posto in griglia, stava facendo ...

leventyaman1 : RT @Total_Italia: Grazie @jonathanrea e @toprak_tr54 per le splendide emozioni che ci avete regalato nella prima giornata di ?? ?? gare dell'… - corsedimoto : SUPERBIKE JEREZ - A Jerez Chaz Davies a Jerez in passato ha vinto tre volte ed è sempre stato velocissimo. Ma stavo… - toprak_tr54 : RT @Total_Italia: Grazie @jonathanrea e @toprak_tr54 per le splendide emozioni che ci avete regalato nella prima giornata di ?? ?? gare dell'… -