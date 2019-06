«Start Tour» | perché il Liga è sempre il Liga anche alle prove generali

Le prime anticipazioni di Ligabue sullo Start Tour 2019 - una grande festa da greatest hits : Partirà il 14 giugno dallo Stadio San Nicola di Bari lo Start Tour di Ligabue. Una Tournée negli stadi italiani, da Bari a Roma passando per Messina, Pescara e Firenze. Ligabue sarà allo Stadio San Siro di Milano il 28 giugno e poi allo Stadio Olimpico di Torino il 2 luglio. Toccherà il 6 luglio Boogna e il 9 luglio Padova prima del gran finale allo Stadio Olimpico di Roma il 12 luglio, ultima tappa della Tournée a sostegno dell'album ...

Ligabue a Radio Italia Live – Il Concerto in Piazza Duomo prima dello Start Tour 2019 : Ci sarà anche Ligabue a Radio Italia Live - Il Concerto, in programma lunedì 27 maggio in Piazza Duomo a Milano. Il rocker di Correggio è stato annunciato oggi nel già ricco cast dell'evento, divulgato nelle scorse settimane. In seguito al rilascio dell'album di inediti Start, Luciano Ligabue partirà in Tour a giugno ma prima passerà sul palco di Radio Italia Live - Il Concerto, lunedì 27 maggio, per esibirsi dal vivo. Già certificato ...

Tour of the Alps 2019 : percorso - Startlist e diretta tv-streaming : Tour of the Alps 2019: percorso, startlist e diretta tv-streaming Il Giro d’Italia si avvicina sempre di più. Questo lo si capisce anche dal fatto che sia pronto ad iniziare il Tour of the Alps. Breve corsa a tappe di cinque giorni, si disputa nella zona alpina tra Italia ed Austria, toccando le zone del Trentino Alto Adige e del Tirolo. Giunto alla 43a edizione, è la corsa principe per la preparazione al Giro d’Italia. Il suo ...