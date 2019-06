Spara al figlio 13enne della compagna dopo la lite | arrestata guardia giurata

"Fu il figlio di Ciontoli a Sparare". Scontro tra testimoni sul caso Vannini : Ancora novità sul caso Vannini. Il brigadiere Amadori è stato convocato in Procura a Civitavecchia sulla morte del 20enne ucciso nel 2015 a Ladispoli, a casa della fidanzata, da un proiettile sparato - secondo la sentenza d’appello - dal suocero Antonio Ciontoli, condannato a cinque anni di carcere per omicidio colposo. Facciamo un passo indietro: al programma Le Iene, Vannicola ha dichiarato che Roberto Izzo, ex ...

MARCO VANNINI - SparaTO DA FIGLIO CIONTOLI?/ Video Iene : "Izzo sa chi lo ha ucciso" : MARCO VANNINI SPARATO da Federico CIONTOLI? Video, a Le Iene nuove testimonianze nella puntata di oggi: "Il carabiniere Izzo sa chi lo ha ucciso".

"A Sparare a Vannini fu Federico Ciontoli - il figlio di Antonio" : “Avete visto l’ultimo servizio delle Iene sul caso Vannini? Vi consiglio di farlo. E vi consiglio anche di prendere posizione, di informarvi, di chiedere giustizia e verità”, a scriverlo su Facebook è l’ex deputato 5Stelle Alessandro Di Battista, rilanciando il servizio trasmesso dal programma di Italia 1 dal titolo “Ciontoli disse che il figlio sparò a Vannini? Izzo gli consigliò di ...

Caso Vannini - un testimone a 'Le Iene' rivela : 'Ha Sparato il figlio di Ciontoli' : Colpo di scena nel delitto di Marco Vannini. Alla trasmissione Le Iene di Italia 1, Davide Vannicola, amico di Robetro Izzo, ex comandante dei carabinieri della stazione Ladispoli, ha rivelato che a sparare al giovane di appena 20 anni non sarebbe stato Antonio Ciontoli, ma il figlio Federico. L'uomo, poi, su consiglio di Izzo, si sarebbe preso la colpa per "non inguaiarlo". Il delitto di Marco Vannini La trasmissione Mediaset Le Iene, è tornata ...

Sparatoria a Napoli : centinaia al sit-in - anche il figlio di un boss : L'urlo di Napoli sul luogo della Sparatoria, in centinaia gridano: 'Forza Noemi' ANSA Copyright © Intanto non si placa la polemica politica. Il Pd attacca Salvini, 'da lui solo propaganda' secondo la ...

Sparatoria a Napoli : centinaia a sit-in - anche figlio di un boss : "Forza Noemi" urlano centinaia di persone radunate in piazza Nazionale, dove venerdi' la bimba di quattro anni e' stata colpita da un proiettile vagante. Al sit-in delle associazioni anticamorra partecipano numerosi familiari di vittime innocenti della criminalita': "Non vogliamo che quella bambina si aggiunga alla lista del nostro dolore". E con loro c'e' anche il figlio di un esponente di spicco di un clan malavitoso, Antonio Piccirillo, che ...

Sparatoria Napoli - corteo anticamorra. Figlio di un boss : ribelliamoci - : Antonio Piccirillo, Figlio del boss Rosario, in piazza Nazionale con 300 persone contro la camorra: "I nostri genitori ci hanno pregiudicato per tutta la vita". Venerdì scorso in un agguato sono ...

Sparatoria Napoli - corteo anticamorra. Figlio di un boss : ribelliamoci : Sparatoria Napoli, corteo anticamorra. Figlio di un boss: ribelliamoci In 300 si sono ritrovati in piazza Nazionale, dove venerdì scorso in un agguato sono rimasti gravemente feriti un pregiudicato e una bimba di quattro anni, colpita per errore. Tra i partecipanti Antonio Piccirillo: “Dissociatevi dallo stile di vita dei vostri ...

Palermo - pensionato Spara a madre e figlio che non avevano pagato il condominio : Roberto Chifari Una lite per futili motivi poteva finire in tragedia. sparatoria oggi a Palermo, dove un uomo ha esploso alcuni colpi di pistola nei confronti di una donna e del figlio Non pagano le pulizie condominiali e un pensionato, originario di Belmonte Mezzagno, spara alcuni colpi di pistola nei confronti di madre e figlio. I militari del nucleo radiomobile del Comando provinciale Carabinieri di Palermo hanno tratto in ...

Usa - litiga con la moglie e Spara con un fucile sul viso al figlio di due anni : La tragica vicenda si è verificata a Blackman Township, nello Stato Usa del Michigan. Michael Glance, un uomo di 32 anni, ha tentato di uccidere il figlio Ryker preso da un raptus di completa follia. Il piccolo era seduto all'interno della macchina sita fuori dalla loro casa con la madre quando è stato colpito da un proiettile. A scatenare la furia dell'uomo ci sarebbe stato un violento litigio con la donna. Adesso Michael è stato arrestato e ...

Gli ha strappato via metà faccia! Litiga con la moglie e Spara al figlio di 2 anni col fucile : Una tremenda storia di violenza raccontata da Oxygen, il 32enne Michael Glance avrebbe prima tentato di sparare a suo figlio Ryker, 2 anni, alla testa con una pistola - l'arma non ha funzionato. Quindi è entrato in casa, ha recuperato un fucile da caccia e ha sparato al piccolo indifeso mentre sedeva in macchina con la madre a Blackman Township, nel Michigan. La donna, terrorizzata, è riuscita ad afferrare in tempo il figlio e metterlo ...

'Mamma mi sta avvelenando' - figlio 22enne le Spara un colpo in testa : spara alla madre alla testa con un'arma rudimentale convinto che la donna lo volesse avvelenare. È accaduto a Palma di Montechiaro , piccolo centro dell', dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo ...