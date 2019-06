Sossio e Ursula in crisi? La Bennardo spiazza | “Mi ami ancora?”

Uomini e Donne - Ursula a Sossio : “Dimmi la verità - ami nostra figlia?” : Sossio e Ursula news, la Bennardo sorprende con una lettera A pochi mesi dal parto, Ursula Bennardo di Uomini e Donne è stata travolta dai dubbi: Sossio Aruta la ama ancora ed è davvero pronto a diventare nuovamente genitore? La donna, al quinto mese di gravidanza, vorrebbe ricevere delle certezze da parte del suo fidanzato […] L'articolo Uomini e Donne, Ursula a Sossio: “Dimmi la verità, ami nostra figlia?” proviene da Gossip ...

U&D - Ursula e Sossio svelano il sesso del bambino su Instagram : Sossio Aruta e Ursula Bennardo non potrebbero essere più felici. La coppia, dopo essersi innamorata negli studi di Uomini e Donne, ha annunciato il sesso del figlio che arriverà molto presto. Qualche settimana fa, proprio nel programma di Maria De Filippi, i due avevano rivelato che presto sarebbero diventati nuovamente genitori. Un bambino arrivato dopo una breve separazione in seguito alla partecipazione della coppia a Temptation Island. Dopo ...

