Sicilia | antincendio | 25 milioni per il parco automezzi del corpo forestale

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Contrasto all’emergenza incendi: il governo Musumeci programma il rinnovo delin dotazione aldella Regione, che necessita di un suo potenziamento oltre che della sostituzione di quelli più vecchi. E’ stata infatti approvata, su proposta dell’assessore al Territorio Toto Cordaro, una delibera di giunta che prevede l’impiego di 25di euro da destinare all’acquisto di nuovi mezzi per il servizio di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. “Interveniamo tempestivamente per un contrasto sempre più efficace al fenomeno degli incendi – commenta il presidente della Regionena, Nello Musumeci – utilizzando somme già assegnate che, grazie alla sinergia tra il Comando dele i dipartimenti Ambiente e Programmazione, potranno essere spese per una delle nostre più urgenti priorità. Proseguiamo così nel ...