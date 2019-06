Sconcerti | “La crisi dell’Italia è finita Non siamo arrivati | ma stiamo tornando”

ilnapolista

(Di domenica 9 giugno 2019) La, per la Nazionale italiana, è ormai alle spalle. Lo scrive Mariosul Corriere della Sera, commentando la vittoria con 3 gol a zero contro la Grecia. “Davanti non c’è per forza un futuro radioso, ma una squadra interessante, con un gioco molto personale”.definisce il calcio dell’Italia “audace”, con due soli difensori classici, Bonucci e Chiellini e con un’ala sinistra stabile, Emerson, che sposta Insigne verso il centro. La manovra viene così dirottata a sinistra “dove appunto c’è abbondanza di uomini e di idee”, con Verratti in grande serata, che supera gli avversari “in fantasia e perfino in fisico”. “L’Italia ha molta qualità in più dovunque ma soprattutto in mezzo al campo. Questo permette di giocare a due tocchi, una velocità d’esecuzione che i greci non possono sostenere. Infatti appena ...

