huffingtonpost

(Di domenica 9 giugno 2019) I cinquea seguito dell’di unalesbica su un bus notturno asono stati liberati sue convocati per i primi di luglio. Lo annuncia la polizia britannica. I quattro, di età compresa fra 15 e 18 anni, erano stati arrestati venerdì, mentre un quinto, di 16 anni, sabato. Scotland Yard ha fatto sapere che non ci sono altri ricercati per il caso. I cinque sono sospettati di percosse, ferite gravi e furto.Una delle vittime, la 28enne uruguayana Melania Geymonat, ha spiegato che lei e la sua fidanzata Chris si trovavano su un bus notturno nella notte fra il 29 e il 30 maggio, quando un gruppo di giovani le ha aggredite. “Erano almeno quattro, hanno cominciato a comportarsi come degli hooligan, volevano che ci baciassimo in modo che potessero guardarci, ci chiamavano lesbiche e descrivevano delle ...

76Celisa : RT @HuffPostItalia: Scarcerati su cauzione i 5 adolescenti fermati per l'aggressione alla coppia gay a Londra - Pierfanze208 : RT @HuffPostItalia: Scarcerati su cauzione i 5 adolescenti fermati per l'aggressione alla coppia gay a Londra - HuffPostItalia : Scarcerati su cauzione i 5 adolescenti fermati per l'aggressione alla coppia gay a Londra -