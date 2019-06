Sara Tommasi | presto moglie e mamma? Arriva il lieto annuncio

blogo

(Di domenica 9 giugno 2019)aspetta un bambino. Ilè stato dato in anteprima da Terni Today e Velvet, poi rilanciato dal blog Bitchyf, che hanno ripreso le dichiarazioni della manager Debora Cattoni. La showgirl, finita qualche anno fa sotto la lente del gossip per aver preso parte ad alcuni film erotici e per la sua amicizia controversa con Antonio Diprè, ha abbandonato il mondo dello spettacolo per intraprendere la carriera di dj.Con la sua console, l'ex-naufraga de L'Isola dei Famosi gira in lungo e in largo l'Italia, ottenendo successo anche nella sua Umbria., tuttavia,avrà a che fare anche con pannolini e omogenizzati insieme al compagno Angelo, col quale potrebbe addirittura convolare a nozze l'estate prossima. Ancora sconosciuto il sesso del nascituro:è incinta, la nuova vita dell’attrice ternana:sarà. Laè in dolce ...

Corriere : Sara Tommasi è incinta: il lungo periodo buio sembra alle spalle - zazoomblog : Ricordate Sara Tommasi? Lex naufraga e attrice hot è incinta - #Ricordate #Tommasi? #naufraga… - EmanueleAnsel : -