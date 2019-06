Salvini fa il pieno di like sui social con la foto del Milan | Il mio ombrellone è

Salvini cavalca la castrazione chimica per fare il pieno di voti : ROMA - 'La castrazione chimica è una cura democratica e pacifica', urla Matteo Salvini , in diretta Facebook, da una piazza di Capannori, in provincia di Lucca. Grande consenso dei convenuti. quindi, ...

Salvini difende Giorgetti : "Quello che fa Giancarlo io lo condivido in pieno" : L'indagine su Armando Siri agita e non poco la Lega. In questa storia però da ieri c'è un nuovo elemento: il figlio dell'imprenditore Arata indagato per una presunta mazzetta da 30mila euro, lavora a Palazzo Chigi e sarebbe stato assunto da Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Un caso nel caso che però non sposta di un millimetro la fidicia di Salvini in Giorgetti. E come riporta il Corriere, il parere di Salvini ...