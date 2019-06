Rugby a 7 | Torneo di Algarve 2019 | Italia terza | battuto in finale il Portogallo

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) La Nazionalena dia 7 si è classificataneldi: gli azzurri, che ieri avevano chiuso con tre vittorie ed una sconfitta nella fase a gironi, oggi hanno perso in semi, prima di imporsi nellaper il terzo posto. Ieri l’ha superato per 24-7 il, per 14-12 i Bucharest Wolves e per 21-7 la selezione Navigators, prima di essere battuta per 5-33 dai 7 Fantastics. Oggi invece in semil’ha perso per 7-33 contro i Samurai, prima di vincere laper il terzo posto, superando ancora ilper 21-14. Queste le gare della Nazionalena in: Fase a Gironi Selezionena Seven v24-7 Selezionena Seven v Bucharest Wolves 14-12 Selezionena Seven v Navigators 21-7 Selezionena Seven v 7 Fantastics 5-33 SemiSelezionena Seven v Samurai ...

