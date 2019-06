Roland Garros – Djokovic perde la testa! Le urla all’arbitro | “hai mai giocato a tennis?

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019) Novakla testa durante la semifinale delperse contro Thiem: ilta serbodi tutto al giudice di sedia Tanta frustrazione per Novak. Ilta serbo ha accarezzato il sogno di poter arrivare in finale del, ultimo trofeo da vincere per completare un pazzesco poker di Slam che lo avrebbe visto detentore, contemporaneamente di Wimbledon, US Open, Australian Open e lo stesso. Thiem e un po’ di vento si sono messi di mezzo. Nole ha dunque perso la testa, prendendosela con l’arbitro a causa di qualche decisione, a suo dire, non corretta. Il numero 1 al mondo hato di tutto al giudice di sedia: “hai mai?! Sai cosa si prova in una situazione come questa, sul 5-6 col pubblico che fa rumore? Sai cosa vuol dire? Ok, ben fatto. Sei diventato famoso con questa decisione, ti sei ...

