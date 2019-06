Roland Garros 2019 | quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal vincendo il torneo? Cifra

Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros - ancora : Per il tennista spagnolo è la dodicesima vittoria in dodici finali disputate negli ultimi quindici anni

Roland Garros 2019 - Rafael Nadal dominatore incontrastato. 12° trionfo - Thiem sconfitto in 4 set : La risposta di Dominic Thiem e Rafael Nadal si lascia cadere sulla terra rossa e comincia a piangere come se fosse la prima volta. Invece questa è la dodicesima, perchè Rafael Nadal è ancora il campione del Roland Garros, il diciottesimo Slam della carriera, dopo aver sconfitto in quattro set con il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1 l’austriaco Dominic Thiem dopo tre ore di gioco. Una finale in cui lo spagnolo ha saputo gestire al meglio le ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 6-1 6-1 - il maiorchino vince il suo dodicesimo Slam parigino! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della Finale del Roland Garros 2019. E’ stato un piacere raccontare le due settimane di questo torneo: un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Diciottesimo torneo del Grande Slam vinto dall’iberico, due terzi dei quali vinti a Parigi. Nadal avvicina Federer, ora distante due sole lunghezze nella speciale ...

Mon Dieu Rafa! Nadal vince il 12° Roland Garros : solidità mentale e talento unico - Thiem si inchina al ‘King of Clay’ : Rafa Nadal vince il 12° Roland Garros della sua carriera battendo Dominic Thiem nella finale ‘remake’ della passata edizione: nessuno come il maiorchino, non solo a Parigi, ma nella storia di un singolo Slam Se stavate aspettando l’anno buono in cui il vincitore del Roland Garros non sarà Rafa Nadal, abbiamo una brutta notizia per voi: l’attesa continua. Dopo 3 ore di gioco, le braccia al cielo, le lacrime, il solito rotolarsi sulla terra ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 6-1 5-1 - il maiorchino serve per il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 DUE MATCH POINT NADAL: aggredisce ancora l’iberico, Thiem non riesce a controllare il rovescio 30-15 Esce in lunghezza il dritto di Nadal 30-0 Prova la risposta di rovescio in lungolinea Thiem, ma la mette in corridoio 15-0 Ace numero tre di Nadal 5-1 BREAK NADAL: in corridoio il dritto di Thiem, l’austriaco serve per vincere ancora una volta il torneo Vantaggio Nadal, ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 6-1 4-1 - break di vantaggio per il maiorchino nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Nadal, tiene ancora il servizio il maiorchino, a due game dal dodicesimo Roland Garros 40-15 Prima esterna di Nadal 30-15 Scambio lunghissimo, Thiem prova a uscirne con il rovescio incrociato, ma sbaglia 15-15 Diagonale destra nuovamente, è Thiem che perde il controllo del dritto 0-15 Dritto appena largo di Nadal 3-1 Nadal: cinque punti consecutivi di Thiem che riesce a salvarsi, ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 6-1 3-0 - break di vantaggio per il maiorchino nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio lungolinea in entrata di Nadal, che appare rinfrancato dall’aver salvato il servizio in precedenza 3-0 Nadal, conferma il break di vantaggio l’iberico con un’altra discesa a rete vantaggio Nadal: prima esterna e volée di rovescio 40-40, 3a parità: prima centrale di Nadal, è scontro di volontà adesso! L’uno vuole chiudere ogni varco, l’altro cerca di ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 6-1 1-0 - terzo set rapidissimo a favore dell’iberico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Buona prima di Thiem 15-15 Thiem prende il controllo dello scambio, ma sbaglia poi il dritto una volta che Nadal lo inchioda sulla diagonale destra 0-15 Sbaglia di dritto in lunghezza Nadal 2-0 BREAK NADAL: cerca il vincente di dritto Thiem con l’iberico lontano, ma la palla esce e con essa se ne va anche il quarto turno di servizio negli ultimi cinque giocati ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 6-1 - terzo set rapidissimo a favore dell’iberico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sbaglia con il rovescio in uscita dal servizio Nadal. Game del break a parte, con questo ha perso tre punti alla battuta da inizio secondo set. 30-0 Ancora profondo Nadal con servizio e dritto 15-0 Nadal inchioda Thiem sulla diagonale destra e va a segno con il rovescio lungolinea 6-1 SET NADAL: in rete il rovescio di Thiem, si riporta in vantaggio in soli 24′ l’iberico, che ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 4-1 - due break di vantaggio per l’iberico nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Comanda con il servizio Nadal 30-0 Cerca il vincente di dritto in contropiede Thiem, ma lo sbaglia 15-0 Nadal domina lo scambio e chiude con il dritto 4-1 Nadal: spinge con il dritto Thiem che torna a tenere un turno di battuta dal penultimo gioco del secondo set 40-0 Servizio e dritto di Thiem 30-0 Risposta lunghissima di Nadal 15-0 Ritorna a cominciare un turno di servizio in vantaggio ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 3-0 - due break di vantaggio per l’iberico nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 break NADAL: servizio e dritto di Thiem, ma lo spagnolo è lì, pronto a fulminarlo ancora con il dritto e a guadagnarsi un vantaggio pesante in questo terzo parziale 15-40 Prima e smash di Thiem, che torna a vincere un punto 0-40 Tre palle break Nadal: ancora un errore dell’austriaco, decisamente in rottura prolungata 0-30 Sbaglia di dritto in uscita dal servizio Thiem 0-15 Palla ...