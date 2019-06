Renzi ha ancora veleno per Letta | È molto forte nelle redazioni | poco nelle

huffingtonpost

(Di domenica 9 giugno 2019) Matteohadelper Enrico. Ricorda le vicende che portarono alla caduta del Governo, il celebre “stai sereno” e quello che è accaduto successivamente. Anche perché il nome di Enricotorna come candidabile alla presidenza del Consiglio Europeo. Ipotesi che il Governo rigetta, come detto chiaramente da Luigi Di Maio, ma che sarebbe sostenuta anche da importanti Paesi europei. “Se Francia e Germania lo avessero voluto a capo della commissione ce lo avrei portato io, ma Enricodei giornali ecancellerie” afferma Matteonel corso del suo intervento a Bologna alla Repubblica delle Idee.“Enricoè andato a casa, su richiesta di Roberto Speranza, capogruppo del Pd, perché i risultati economici di quel governo erano devastanti, con...

