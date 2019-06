Reddito di cittadinanza | hotel e stabilimenti senza personale | «Non vengono a lavorare

Caso Gabicce - per colpa del Reddito di cittadinanza nessuno vuole più lavorare : Giulia Rizzo La denuncia del sindaco di Gabicce: "Per colpa del reddito di cittadinanza mancano i lavoratori stagionali". La replica del Movimento: "L'era dello sfruttamento è finita" A Gabicce Mare, in provincia di Pesaro, la stagione estiva non decolla. Le cose vanno così male che lo stesso sindaco, Domenico Pascuzzi, si è visto costretto a lanciare un appello. È una vera e propria chiamata alle armi quella di Pascuzzi che, ...

Il caso dei lavoratori stagionali a Gabicce. Il sindaco : "Manca personale colpa del Reddito di cittadinanza" : E il presidente dell'associazione albergatori: "Ci hanno risposto che preferiscono il reddito e fare extra in nero che il lavoro estivo". Renzi: "Prima sono spariti i navigator e adesso anche i bagnini" M5s: "Decreto dignità contro lavoro nero"

Reddito di cittadinanza - la denuncia del sindaco : "Molti beneficiari rifiutano i lavori stagionali" : Il primo cittadino di Gabicce Mare: "Molti giovani del sud che l’anno scorso avevano fatto la stagione nei nostri alberghi...

Rapina benzinaio e si difende : "Il Reddito di cittadinanza non basta" : Maria Girardi Il folle gesto è stato commesso a Cancello ed Arnone, Comune in provincia di Caserta Il reddito di cittadinanza non gli bastava più e l'unica soluzione alternativa era quella di commettere una Rapina. Lo ha confessato ai Carabinieri Angelo Taliento, 36 anni originario di Ostuni ma da tempo residente a Casal di Principe nel casertano. L'uomo è passato dunque ai fatti e lo scorso 4 giugno ha tentato il colpo presso un ...

Caserta - il Reddito di cittadinanza non gli basta : rapina un distributore di benzina : Quello che arriva da Caserta, e precisamente da Casal di Principe, è un fatto davvero particolare. Secondo quanto riporta la stampa locale infatti, un uomo di 36 anni, Angelo Taliento, beneficiario del reddito di cittadinanza, ha effettuato una rapina ai danni di un distributore di benzina situato nel territorio di Cancello ed Arnone, località sempre dell'hinterland Casertano. Il soggetto sarebbe giunto intorno alle 6:30 del mattino, e quindi ...

Prendono il Reddito di cittadinanza ma vogliono lavorare : «In cambio puliamo piazza Kalza» : Sono 10 beneficiari del reddito di cittadinanza i volontari che si sono armati di rastrelli e palette e hanno ripulito la piazza Carlo Ventimiglia del quartiere Kalza di Palermo. Il 5 giugno il gruppo si è riunito e ha iniziato l’opera di pulizia in quella che era diventata ormai una discarica a cielo aperto. Dicono che non vogliono solo percepire l’aiuto economico del reddito di cittadinanza senza rendersi effettivamente utili ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 “non si toccano” - risparmiati 1.3 mld : Reddito di cittadinanza e Quota 100 “non si toccano”, risparmiati 1.3 mld La Ue non spaventa il governo italiano e le principali misure attuate (e nel mirino di Bruxelles) resteranno in vigore. Parliamo ovviamente di Reddito di cittadinanza e Quota 100. Lo ripetono da tempo i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma l’ha ribadito anche il premier Giuseppe Conte, direttamente da Hanoi, Vietnam, dove si trova in visita istituzionale. Il ...

Beneficiari del Reddito di cittadinanza ripuliscono la città : "Non vogliamo fare i mantenuti" : A Palermo dieci volontari si sono dati appuntamento in piazza Ventimiglia per bonificare l'area dai rifiuti. Il sussidio è...

Reddito di cittadinanza - scoperto un altro furbetto a San Vito lo Capo : scoperto a San Vito Lo Capo un altro furbetto del Reddito di cittadinanza. Un operaio, C. S., è accusato di percepire indebitamente il Reddito di cittadinanza. È tra i lavoratori edili denunciati dai carabinieri, del comando provinciale, nell’ambito di un’operazione che i militari dell’Arma hanno eseguito ispezionando due imprese di costruzioni e relativi cantieri ad Alcamo e San Vito Lo Capo. All’esito dei ...

Reddito di cittadinanza - navigator e precari : cortocircuito lavoro : Il Governo assume le nuove figure che occuperanno di seguire i destinatari del Reddito di cittadinanza in attesa di lavoro...

Giuseppe Conte risponde all'Ue : "Nessun taglio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza" : Quota 100 e Reddito di cittadinanza non si toccano, neppure dopo la "strigliata" di Bruxelles. Giuseppe Conte è chiaro: "il taglio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza non è assolutamente all'ordine del giorno. Lavoriamo con il Mef perché si prefigurano dei risparmi di spesa, visto che alcune somme

Per evitare la procedura di infrazione il governo taglierà quota 100 e Reddito di cittadinanza? : La Commissione Ue ha aperto la strada che potrebbe portare alla procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo sul debito e a una sanzione per circa 3,6 miliardi di euro. L'Italia ha a disposizione un mese, prima della riunione del prossimo 9 luglio dell'Ecofin, a cui spetta l'ultima parola, per rimettersi in regola con le direttive Ue. Da dove arriveranno i fondi per una manovra correttiva? Incideranno su reddito di cittadinanza e quota ...

Salvini - Di Maio e Conte dichiarano : 'Reddito di Cittadinanza e Quota100 non si toccano' : Conte, ma anche Salvini e Di Maio, assicurano che seppur si dovesse fare una manovra correttiva, Quota 100 e Reddito di Cittadinanza resteranno immutati. Questa rassicurazione arriva a poche ore dalla notizia di una possibile procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Il Governo si dice dunque coeso su questi punti, anche se il Premier Conte non nasconde che ci sono ancora molte difficoltà. Promette però trasparenza e aggiunge che non ha ...

La mossa di Conte : «Niente tagli a quota 100 e Reddito cittadinanza» E ai vice : «Attendo fatti» : Il premier dal Vietnam annuncia che le due misure care a M5S e Lega non saranno toccate: «Lavoriamo con il ministero dell’Economia per risparmiare altrove»