Quanto costano gli smartphone 5G? Modelli Xiaomi e LG a rate con Vodafone

(Di domenica 9 giugno 2019) I primi5G sono atterrati effettivamente in Italia. Dopo il lancio della prima rete nostrana ad alta velocità da parte di, lo stesso operatore ha cominciato ad includere nel suo listino proprio i dispositivi che supportano la nuova tecnologia. Per il momento sono prenotabili online e nei negozi loMi MIX 3 5G e il LG V50 ThinQ 5G, mentre a fine mese sarà disponibile anche il Samsung Galaxy S10 5G.effettivamente primi5G? Non si tratta di certo di device di fascia media. Al momento, l'acquisto in un'unica soluzione più economico è quella delloMi Mix 3 5G a 799,99 euro. Al contrario, il prezzo del nuovo LG V50 ThinQ 5G è di 1.299,99 euro. Per affrontare una spesa così importante e allo stesso modo godere di uno5G almeno nelle città in cui c'è copertura (ossia Milano, Roma, Napoli, Tornino e Bologna), c'è la ...

