Qualificazioni Euro2020 | Grecia-Italia | che botta! Barella atterra un raccattapalle a

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019), che colpo! Il calciatore della Nazionalena affonda undurante la sfida contro laSplendida vittoria ieri sera per l’nella sfida valida per leadcontro la. Durante il match non è di certo mancato lo spettacolo, grazie alle tre reti segnate dagli azzurri ma non solo. A diventare virale è stato infatti in particolar modo un episodio che ha visto protagonista. Il calciatore della Nazionalena, dopo non essere riuscito ad evitare una rimessa laterale per la squadra avversaria, ha compiuto un gesto di stizza, colpendo violentemente il pallone che, invece di sbattere contro le barriere del campo ha preso in piena faccia un, dispiaciutissimo per l’accaduto, si è subito fiondato verso il ragazzino, assicurandosi che stesse bene e abbracciandolo. #La ...

OfficialASRoma : Ieri sera una doppietta di Patrik Schick ha permesso alla Repubblica Ceca di battere la Bulgaria nella terza giorna… - Eurosport_IT : Barella-Insigne-Bonucci: tris dell'Italia e terza vittoria consecutiva nelle qualificazioni a #Euro2020 ?????? È già… - RaiSport : #GreciaItalia ???????? Il gol dell' 1-0 di #Barella su assist di #Belotti #Gol, #Highlights e interviste ??… -