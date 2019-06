Procedura d' infrazione Italia | Moscovici | ' Tria sa cosa fare | tutti sono preoccupati'

Procedura di infrazione - di chi è la colpa : il debito pubblico spiegato bene : Il vicepremier Luigi Di Maio sostiene che la Procedura d'infrazione è colpa del debito accumulato dal Pd nel 2017 e 2018...

Procedura d'infrazione UE - Monti : 'Deve preoccupare gli italiani' : Quanto sta accadendo nei rapporti tra l'Italia ed Europa rischia di non risultare ben chiaro a quanti conoscano in maniera superficiale le regole che regolano i rapporti tra i paesi membri e l'Unione Europea. Traducendo in parole povere si può dire che sull'Italia incombe la possibilità di subire una Procedura d'infrazione per eccesso di debito che, se messa in atto, potrebbe comportare pesanti sanzioni economiche sul Paese e persino un periodo ...

Per evitare la Procedura di infrazione il governo taglierà quota 100 e reddito di cittadinanza? : La Commissione Ue ha aperto la strada che potrebbe portare alla procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo sul debito e a una sanzione per circa 3,6 miliardi di euro. L'Italia ha a disposizione un mese, prima della riunione del prossimo 9 luglio dell'Ecofin, a cui spetta l'ultima parola, per rimettersi in regola con le direttive Ue. Da dove arriveranno i fondi per una manovra correttiva? Incideranno su reddito di cittadinanza e quota ...

La Procedura di infrazione e l’Europa capro espiatorio dei nostri politici incapaci : La Commissione europea ha inviato una raccomandazione per l’apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti del governo italiano. Quest’ultimo, nel suo primo anno di vita, non ha fatto nulla per abbassare il debito e anzi, come sottolineato dal vice presidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha provocato danni all’economia con le misure adottate negli ultimi mesi. La Commissione si era già mossa in ...

Conte non vuole essere il primo premier italiano a subire una Procedura di infrazione : In un colloquio con il Corriere della Sera, il premier Conte è tassativo e dice: “Non voglio essere il primo premier italiano che subisce una procedura di infrazione” perché “l'Italia è la mia patria e io mi sento un patriota. Non voglio che il mio Paese sia assoggettato a questa procedura”. Quanto a sé, nei giorni critici di passaggio del suo governo, dice di sentirsi come nel famoso verso di Ungaretti: “Si sta come d'autunno sugli alberi le ...

Procedura d'Infrazione - Moscovici : "Siamo pronti al dialogo" : "La mia porta resta sempre aperta. Siamo sempre pronti ad ascoltare". Questa la frase pronunciata dal commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari, Pierre Moscovici, dopo aver annunciato l'apertura della Procedura d'Infrazione per debito eccessivo: "Naturalmente, come sempre, siamo pronti a guardare a nuovi dati che potrebbero cambiare".Al momento, sulla base dei dati consolidati e prospettici, "dopo aver considerato tutti i fattori ...

Il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che il reddito di cittadinanza e la quota 100 non verranno toccate dal governo, nonostante la Procedura d'infrazione proposta dalla Commissione europea con tanto di critiche nei confronti dell'anticipo pensionistico introdotto con la legge di Bilancio.

Il governo fa quadrato di fronte alla minaccia di Procedura di infrazione dell'Ue : Il governo M5s-Lega fa, momentaneamente, 'quadrato' di fronte alla minaccia della commissione europea di aprire una procedura di infrazione all'Italia per deficit eccessivo. L'annuncio della proposta di procedura arriva nella mattinata e la reazione di Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e del ministero dell'Economia è coordinata. Prima che sia resa pubblica, i due vicepremier - viene riferito - leggono la dichiarazione con cui la ...

Procedura d'infrazione in arrivo dalla Ue |Salvini e Di Maio : debito creato in passatoZingaretti : M5s vive nel Grande Fratello : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una Procedura d'infrazione ma non subito. Ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

Italia condannata - l’UE tremenda! Pronta Procedura di infrazione - debito italiano rischioso per l’Eurozona : l’UE sembra Pronta ad avviare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia Lo scenario peggiore dunque potrebbe realizzarsi e il Mef dovrà fare i conti con le richieste e le sanzioni che arrivano dalla Commissione Ue. Il debito è in salita: a quota 132,2% del Pil nel 2018, 133,7% nel 2019 e 135,2% nel 2020. … Continue reading Italia condannata, l’UE tremenda! Pronta procedura di infrazione, debito Italiano ...

Procedura di infrazione - Chigi rivede i numeri di Tria : “Deficit 2019 sarà al 2 - 1% del pil - 0 - 4 punti sotto le stime Ue” : Il premier Giuseppe Conte, a caldo, aveva promesso: “Farò ogni sforzo per scongiurare una Procedura di infrazione che ovviamente non fa bene al paese”. Poche ore dopo Palazzo Chigi entra direttamente nei dettagli tecnici della trattativa con la Commissione Ue che ha appena raccomandato all’Ecofin di avviare nei confronti dell’Italia l’iter con cui vengono sanzionati i Paesi che violano i Trattati. E in una nota pubblicata ...

Procedura infrazione Ue - la risposta di Palazzo Chigi e Giuseppe Conte alla Commissione europea : Attraverso una lunga nota, la presidenza del Consiglio ha risposto alla Commissione europea e alla richiesta di aprire una Procedura d'infrazione. Pur dicendosi pronto al dialogo, Palazzo Chigi comunica le sue stime sull'economia italiana, sostenendo che l'indebitamento netto nel 2019 sarà più basso di quanto previsto dall'Ue, fermandosi al 2,1% del Pil.

Procedura di infrazione - 5 diktat per l'Italia (che dopo le elezioni resta fuori dai tavoli che contano) : Per gli interessi sul debito pubblico l'Italia paga più di quanto investa in educazione: un problema che potrebbe costare...

Governo ultime notizie: procedura d'infrazione al via. In cosa consiste Governo ultime notizie: i timori di una procedura d'infrazione ai danni dell'Italia da parte dell'Europa sono sempre più fondati. I motivi sono contenuti nelle raccomandazioni di Bruxelles all'Italia in cui si toccano i punti più critici che l'Europa contesta al nostro Paese. Governo ultime notizie, procedura articolata