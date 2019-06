Primo accordo al G-20 | ci sarà una digital tax globale

ilsole24ore

(Di domenica 9 giugno 2019) Lo schema di base prevede due pilastri. Ilvuole introdurre una tassazione sulla base del luogo in cui i ricavi di gruppi come Google, Amazon e Facebook vengono realizzati (localizzazione dell’utente/cliente finale) anche nel caso in cui la società non abbia una sede legale nel Paese in questione. Il secondo servirebbe ad arginare eventuali e nuove forme di elusione stabilendo una tassa minimae su scala...

