Previsioni astrologiche della settimana dal 10 al 16 giugno | Toro attento

Previsioni astrologiche dal 10 al 16 giugno : Cancro romantico - Leone spensierato : Nella settimana che va dal 10 al 16 giugno 2019, la Luna si sposterà dal segno della Vergine a quello del Sagittario, dove transita già Giove. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, Nettuno sarà stabile in Pesci. Sole e Venere saranno in Gemelli mentre Marte, Mercurio e il Nodo Lunare si troveranno nei gradi del Cancro. Urano rimarrà nel segno del Toro. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro ...

Previsioni astrologiche 8-9 giugno : Gemelli distratto - Acquario galante : Nel fine settimana dell' 8 e 9 giugno 2019 troviamo La Luna spostarsi dai gradi del Leone a quelli della Vergine, mentre Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Il Sole e Venere stazioneranno in Gemelli e Urano sarà in Toro. Intanto Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 7 giugno : Ariete dispettoso - Leone ambizioso : Venerdì 7 giugno troviamo il Nodo Lunare, Marte e Mercurio nel segno del Cancro, mentre Urano e Venere saranno in Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove proseguirà il suo moto in Sagittario. Il tutto mentre Nettuno sarà stabile in Pesci ed il Sole stazionerà in Gemelli, infine la Luna sarà in Leone. Di seguito le Previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 6 giugno : Gemelli pimpante - Acquario galante : Giovedì 6 giugno 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno e Giove nel segno del Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci come Urano e Venere che permarranno sui gradi del Toro. Mercurio, Marte, il Nodo Lunare e la Luna stazioneranno in Cancro ed il Sole si troverà nel segno dei Gemelli. Di seguito le Previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali. Gemelli pimpante Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero ...

Previsioni astrologiche 5 giugno : Scorpione bizzoso - Sagittario brioso : Mercoledì 5 giugno 2019 troviamo Marte, Mercurio, la Luna ed il Nodo Lunare sui gradi del Cancro mentre Urano assieme a Venere stazioneranno nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove resterà nel segno del Sagittario. Nettuno stabile in Pesci ed il Sole nel segno dei Gemelli. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro passionale Ariete: umore basso. Le dissonanze astrologiche della ...

Previsioni astrologiche 4 giugno : Gemelli intuitivo - Leone creativo : Martedì 4 giugno 2019 la Luna, il Nodo Lunare e Marte si troveranno in Cancro mentre il Sole e Mercurio stazioneranno nel segno dei Gemelli. Venere e Urano permarranno sui gradi del Toro come Plutone e Saturno che rimarranno nel segno del Capricorno. Nettuno sarà stabile in Pesci e Giove si troverà in Sagittario. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Gemelli intuitivo Ariete: ambienti nuovi. Le sollecitazioni astrali ...

Previsioni astrologiche della settimana dal 3 al 9 giugno : giornate sottotono per Cancro : Inizia la prima settimana del mese di giugno 2019. Leggiamo le Previsioni astrologiche che riguardano il periodo compreso tra lunedì 3 e domenica 9 giugno. Di seguito, le stelle e l'oroscopo con il lavoro, l'amore e la salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: settimana sottotono per il segno, potrebbero nascere dei momenti di imbarazzo anche in campo professionale. Nel lavoro, evitate dei conflitti, potrebbero solo crearvi dei problemi. In campo ...

Previsioni astrologiche dal 3 al 9 giugno : lavoro a gonfie vele per Leone : Durante la settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2019 troveremo Mercurio in viaggio dai Gemelli al segno del Cancro, dove stazionano anche Marte ed il Nodo Lunare. La Luna si sposterà dai Gemelli alla Vergine, mentre Urano e Venere rimarranno sui gradi del Toro. Il Sole permarrà in Gemelli, così come Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci. Plutone e Saturno si troveranno in Capricorno e Giove nel segno del Sagittario. Di seguito le ...

Previsioni astrologiche del weekend 1 e 2 giugno : sottotono l'amore del Sagittario : Il primo mese della stagione estiva ha avuto inizio. Le stelle sono pronte a dare le loro Previsioni per il primo weekend di giugno con le stelle per tutti i segni zodiacali con l'oroscopo amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno 2019. Se il Sagittario avrà problemi in amore, i Gemelli avranno due ottime giornate. Ariete: per i nati sotto questo segno sarà un bel fine settimana, con sole e mercurio dalla vostra ...

Previsioni astrologiche 1-2 giugno : flirt per Leone - critiche per Toro : Nel fine settimana dei primi due giorni di giugno 2019, la Luna viaggerà dai Pesci all'Ariete, dove si trovano già Venere e Mercurio, mentre Urano con il Sole si troveranno in Toro. Marte proseguirà nel segno dei Gemelli come il Nodo Lunare in Cancro. Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno e Giove nel segno del Sagittario. Di seguito le Previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali. Toro criticato Ariete: attriti amorosi. Le dissonanze ...

Previsioni astrologiche del 31 maggio : Gemelli stressato - Leone ambizioso : Venerdì 31 maggio 2019, Luna, Urano e Venere si troveranno nel segno del Toro mentre Marte e il Nodo Lunare nel Cancro. Mercurio e il Sole permarranno nel segno dei Gemelli, come Plutone e Saturno nei gradi del Capricorno. Giove si troverà in Sagittario e Nettuno sarà stabile in Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Gemelli stressato Ariete: gelosi. L'ambito amoroso potrebbe riservare qualche risvolto non troppo ...

Previsioni astrologiche del 30 maggio : Acquario disorientato - Ariete vendicativo : Giovedì 30 maggio 2019 la Luna transiterà in Ariete e il Sole con Mercurio si troveranno nel segno dei Gemelli. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Urano e Venere saranno sui gradi del Toro mentre il Nodo Lunare e Marte saranno nell'orbita del Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Ariete vendicativo Ariete: vendicativi. Se hanno subito un torto o ...

Previsioni astrologiche del 29 maggio : Cancro produttivo - shopping per la Bilancia : Mercoledì 29 maggio 2019, la Luna si troverà in Ariete e Giove in Sagittario. Plutone e Saturno proseguiranno lo stazionamento nel segno del Capricorno, come Urano e Venere, che permarranno in Toro. Sole e Mercurio si troveranno nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare con Marte saranno in Cancro. Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Toro triste Ariete: iracondi. La Luna nel ...

Previsioni astrologiche del 28 maggio : Vergine perplessa - Leone tenace : Martedì 28 maggio 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Plutone e Saturno si troveranno nel Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario ed Urano assieme a Venere saranno sui gradi del segno del Toro. Marte e il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Ariete nervoso Ariete: nervosi. L'ambito amoroso potrebbe essere il più bersagliato in questa ...