Playout Serie B | oggi alle 18 il match Venezia-Salernitana

Venezia-Salernitana - Playout di Serie B - in TV e in streaming : L'ultima partita della Serie B stabilirà l'ultima retrocessione in Serie C: i link per vederla in diretta

Playout Serie C - rigori fatali per il Bisceglie : la Lucchese esulta e si salva! : Alla fine è terminata ai rigori. Gara infinita quella tra Bisceglie e Lucchese valevole per la finale Playout di Serie C. Dopo l’1-0 dell’andata, altro 1-0 questa sera, ma a parti invertite: la gara non si conclude ai tempi regolamentari. C’è bisogno dei supplementari, ma il risultato non cambia e si va ai rigori. Fatale il quarto errore, quello di Longo, per i padroni di casa, che escono sconfitti e dicono addio alla ...

Serie C - si giocano playoff e Playout : 0-0 tra Piacenza e Trapani - ai supplementari Bisceglie-Lucchese : Due gare in Serie C, questa sera, riguardanti gli spareggi per la Serie B e per non retrocedere. Nel dettaglio, l’andata della finale playoff tra Piacenza e Trapani e il ritorno di quella playout tra Bisceglie e Lucchese. Nel primo caso, la gara si è appena conclusa: il risultato è stato di 0-0, con i siciliani che potranno adesso sfruttare il fattore casalingo nella sfida di ritorno. L’altra sfida, invece, non è ancora ...

Pronostico Venezia Vs Salernitana - Playout Serie B 09-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Venezia – Salernitana, Serie B, Playout, Ritorno, Domenica 9 Giugno 2019 ore 18.00Venezia / Salernitana / Serie B / Analisi – L’ultimo atto di una delle Serie B più controverse degli ultimi anni avverrà domenica sera al Pier Luigi Penzo, dove Venezia e Salernitana si giocheranno la chance di restare nel campionato cadetto (aspettando ulteriori sentenze). Gli ospiti partono in vantaggio per 2-1, grazie ...

Playout di Serie B e Dovizioso nel KTM nel weekend di DAZN : L’estate è ormai alle porte, ma nemmeno in questo periodo DAZN lascia soli i tantissimi appassionati di sport. La piattaforma ha infatti predisposto un weekend che non mancherà di regalare e,mozioni. Saranno oltre 20 gli eventi sportivi che la piattaforma di streaming trasmetterà, a partire da questa sera, live e on demand, tra calcio nazionale […] L'articolo Playout di Serie B e Dovizioso nel KTM nel weekend di DAZN è stato ...

Pronostico Bisceglie-Lucchese - Playout Serie C 8-6-2019 : Pronostico Bisceglie-Lucchese, gara di ritorno dei playout di serie C, sabato 8 giugno 2019Pronostico//playout//serie C – Bisceglie-Lucchese, atto secondo. Al Ventura pugliesi e toscani metteranno in scena l’ultima gara di una stagione estenuante e tribolata (specialmente per i rossoneri) e che le ha viste già passare per un turno di playout. Si riparte dall’1-0 dell’andata targato Sorrentino.Andiamo a vedere assieme il Pronostico!Come ...

Calcio - Playout Serie B 2019 : Salernitana-Venezia 2-1. L’andata è dei campani - Zigoni nel recupero tiene aperta la lotta salvezza : Lasciate finalmente alle spalle le polemiche della vigilia, Salernitana e Venezia si sono affrontate nella sfida di andata dei Playout della Serie B 2018-2019 per giocarsi la permanenza nel campionato cadetto del Calcio italiano. La formazione allenata da Menichini si è imposta tra le mura amiche con il risultato di 2-1 disputando un eccellente primo tempo, ma calando nella ripresa e permettendo agli uomini di Cosmi di accorciare le distanze e ...

Playout Serie B - il primo atto è della Salernitana : il Venezia segna la rete della speranza - finisce 2-1 [FOTO] : 1/11 Cafaro/LaPresse ...

Playout Serie B - l’AIC attacca : «La situazione non è normale» : «Non è normale»: così in una nota, l’Assocalciatori in merito al Playout di Serie B tra Salernitana e Venezia in programma stasera. L’Aic «plaude il senso di responsabilità dei calciatori delle due squadre che, loro malgrado, saranno in campo per disputare uno spareggio che, dal punto di vista sportivo, è ingiocabile», e sottolinea che «la […] L'articolo Playout Serie B, l’AIC attacca: «La situazione non è normale» è ...

DAZN Serie B Playout - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : DAZN trasmetterà in Esclusiva i Playout della Serie BKT. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla Diretta con il commento dai campi, un’analisi introduttiva del match e le interviste dal terreno di gioco, all’intervallo (“mini...

Playout Serie B - la dura presa di posizione dell’Aic : “Regolarità compromessa - non è una situazione normale” : L’Assocalciatori in una nota in merito alla vicenda che vede coinvolte nella gara di Playout di Serie B di domani Salernitana e Venezia ha preso una posizione molto dura: “Appare chiaro come la situazione venutasi a creare in seguito ai vari provvedimenti della Lega B e della giustizia sportiva abbiano compromesso la regolare disputa di una partita così importante”. “Non è stato normale’ rincorrere ...

Salernitana-Venezia - il Playout di Serie B è su DAZN : A pochi giorni dalla promozione dell’Hellas Verona, che si unisce a Brescia e Lecce, il campionato di Serie B non ha ancora terminato di emettere tutti i suoi verdetti. Si gioca infatti domani il playout tra Salernitana e Venezia, una sfida che negli ultimi tempi ha fatto discutere non poco: le due squadre erano infatti […] L'articolo Salernitana-Venezia, il playout di Serie B è su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Pronostico Salernitana-Venezia - Playout Serie B 5-6-2019 : Pronostico Salernitana-Venezia, gara di andata dei playout di serie B, mercoledì 5 giugno 2019Pronostico//playout//serie B – playout si, poi no con retrocessione del Palermo e conseguente rompete le righe, poi di nuovo si ma con il Foggia. E’ questo il piccolo preambolo che ci accompagna alla gara di andata dell’Arechi tra Salernitana e Venezia che vale la permanenza in cadetteria.Partita che la lega di B, dopo l’ennesimo pasticcio sul caso ...

Playout Serie B - Tacopina : “Ci sono società più tutelate del Venezia” : Il Venezia “prende atto della sentenza del Tar del Lazio che ha rigettato la richiesta cautelare sospensiva presentata dal club lagunare avverso la decisione del presidente Balata di fissare le nuove date dei Playout“. E’ quanto si legge sul sito ufficiale del club lagunare che pubblica anche un commento del presidente Joe Tacopina: “È evidente che ci sono società che vengono tutelate di più rispetto ad altre. In questo ...