Play-out Serie B calcio 2019 | la Salernitana si salva! Sconfitto il Venezia ai calci di

Playout Serie B - dramma Venezia : è in Serie C - festa Salernitana dopo i calci di rigore

Venezia-Salernitana - Playout di Serie B - in TV e in streaming : L'ultima partita della Serie B stabilirà l'ultima retrocessione in Serie C: i link per vederla in diretta

Playout Serie B : oggi alle 18 il match Venezia-Salernitana : E' tempo di Playout in Serie B: oggi alle 18 è in programma Venezia-Salernitana, match valido per il ritorno dei Playout del campionato cadetto. La Salernitana si era aggiudicata il match di andata dei Playout, superando per 2-1 il Venezia allo Stadio “Arechi". Con questo risultato i granata, oggi, avranno a disposizione due risultati su tre. Pareggio o vittoria, nient’altro. Discorso inverso per un’eventuale sconfitta: granata e lagunari ...

Venezia-Salernitana - Play-out Serie B oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il giorno del giudizio è arrivato: questo pomeriggio alle ore 18.00 ci sarà la gara di ritorno dei Play-out di Serie B tra Venezia e Salernitana. All’andata vinsero i campani per 2-1, dunque ai lagunari oggi, in virtù del miglior piazzamento in campionato, servirà una vittoria, con qualsiasi punteggio, per rimanere in Cadetteria. Molto travagliata la disputa di questi Play-out: in un primo momento la retrocessione del Palermo ...

Playout Serie C - rigori fatali per il Bisceglie : la Lucchese esulta e si salva! : Alla fine è terminata ai rigori. Gara infinita quella tra Bisceglie e Lucchese valevole per la finale Playout di Serie C. Dopo l’1-0 dell’andata, altro 1-0 questa sera, ma a parti invertite: la gara non si conclude ai tempi regolamentari. C’è bisogno dei supplementari, ma il risultato non cambia e si va ai rigori. Fatale il quarto errore, quello di Longo, per i padroni di casa, che escono sconfitti e dicono addio alla ...

Serie C - si giocano Playoff e Playout : 0-0 tra Piacenza e Trapani - ai supplementari Bisceglie-Lucchese : Due gare in Serie C, questa sera, riguardanti gli spareggi per la Serie B e per non retrocedere. Nel dettaglio, l’andata della finale playoff tra Piacenza e Trapani e il ritorno di quella playout tra Bisceglie e Lucchese. Nel primo caso, la gara si è appena conclusa: il risultato è stato di 0-0, con i siciliani che potranno adesso sfruttare il fattore casalingo nella sfida di ritorno. L’altra sfida, invece, non è ancora ...

Pronostico Venezia Vs Salernitana - Playout Serie B 09-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Venezia – Salernitana, Serie B, Playout, Ritorno, Domenica 9 Giugno 2019 ore 18.00Venezia / Salernitana / Serie B / Analisi – L’ultimo atto di una delle Serie B più controverse degli ultimi anni avverrà domenica sera al Pier Luigi Penzo, dove Venezia e Salernitana si giocheranno la chance di restare nel campionato cadetto (aspettando ulteriori sentenze). Gli ospiti partono in vantaggio per 2-1, grazie ...

Pronostico Bisceglie-Lucchese - Playout serie C 8-6-2019 : Pronostico Bisceglie-Lucchese, gara di ritorno dei playout di serie C, sabato 8 giugno 2019Pronostico//playout//serie C – Bisceglie-Lucchese, atto secondo. Al Ventura pugliesi e toscani metteranno in scena l’ultima gara di una stagione estenuante e tribolata (specialmente per i rossoneri) e che le ha viste già passare per un turno di playout. Si riparte dall’1-0 dell’andata targato Sorrentino.Andiamo a vedere assieme il Pronostico!Come ...

Calcio - Playout Serie B 2019 : Salernitana-Venezia 2-1. L’andata è dei campani - Zigoni nel recupero tiene aperta la lotta salvezza : Lasciate finalmente alle spalle le polemiche della vigilia, Salernitana e Venezia si sono affrontate nella sfida di andata dei Playout della Serie B 2018-2019 per giocarsi la permanenza nel campionato cadetto del Calcio italiano. La formazione allenata da Menichini si è imposta tra le mura amiche con il risultato di 2-1 disputando un eccellente primo tempo, ma calando nella ripresa e permettendo agli uomini di Cosmi di accorciare le distanze e ...

Playout Serie B - il primo atto è della Salernitana : il Venezia segna la rete della speranza - finisce 2-1