Play off Serie C | il Pisa batte la Triestina ai supplementari in sale in B

Playoff Serie C - è delirio per il Pisa : è Serie B - lacrime per la Triestina [FOTO] : 1/7 Foto Lapresse ...

Serie C - si giocano Playoff e Playout : 0-0 tra Piacenza e Trapani - ai supplementari Bisceglie-Lucchese : Due gare in Serie C, questa sera, riguardanti gli spareggi per la Serie B e per non retrocedere. Nel dettaglio, l’andata della finale playoff tra Piacenza e Trapani e il ritorno di quella playout tra Bisceglie e Lucchese. Nel primo caso, la gara si è appena conclusa: il risultato è stato di 0-0, con i siciliani che potranno adesso sfruttare il fattore casalingo nella sfida di ritorno. L’altra sfida, invece, non è ancora ...

Probabili Formazioni Piacenza vs Trapani - Serie C - Andata Finale Playoff 08-06-2019 e Info : Serie C, le Probabili Formazioni di Piacenza-Trapani, Finale d’Andata dei Playoff, sabato 8 giugno ore 20.30. InFormazioni e dove vederla in tv e streaming.Il Piacenza ospita allo Stadio ”Garilli” il Trapani nella partita d’Andata della seconda Finale Playoff di Serie C. Nella serata di mercoledì, Pisa e Triestina hanno pareggiato con il risultato di 2-2. In palio c’è la promozione diretta in Serie B, con i padroni ...

Video/ Venezia Cremona - 78-75 - : highlights - la Reyer va a gara-5 - semifinale Playoff - : Video Venezia Cremona, risultato finale 78-75,: la Reyer gioca un primo tempo stellare andando oltre i 20 punti di vantaggio, rischia il ko ma si salva.

Playoff basket - Venezia espugna Cremona e va in finale : la sua difesa sarà l’ultimo antidoto alla cavalcata di Sassari : Chi è la favorita? Quella che a inizio stagione era indicata da tutti come la sfidante numero uno di Milano nella corsa allo scudetto, oppure quella che l’Olimpia l’ha battuta e non perde da 22 partite consecutive? La risposta più scontata è la seconda, la Sassari di Pozzecco. Ma la considerazione da fare subito dopo è che la solidità e l’organizzazione difensiva della Venezia di De Raffaele sono il miglior antidoto ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia si impone con autorità a Cremona e conquista la finale scudetto! Bramos e Daye protagonisti : Si conclude con il successo di Venezia per 69-79 sul campo di Cremona la quinta e decisiva sfida della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. La formazione lagunare si è imposta con grande autorevolezza dominando l’incontro sin dalle fasi iniziali e non concedendo mai agli avversari la possibilità di rientrare in partita. Tra gli aspetti più importanti nel successo degli uomini di Walter De Raffaele sicuramente la ...

Playoff Serie A Basket – Cremona ko in Gara-5 - Venezia in festa : l’Umana Reyer raggiunge Sassari in finale : Venezia manda al tappeto Cremona e stacca il pass per la finale Scudetto contro Sassari E’ andata in scena questa sera Gara-5 di semifinale Playoff del campionato italiano di Serie A di Basket: a sfidarsi in campo sono state Venezia e Cremona, per un’ultima sfida sanguinolenta. Ad avere la meglio, alla fine dei quattro quarti di gioco è stato Venezia, che raggiunge così Sassari nella finalissima per lo Scudetto. Il match è ...

DIRETTA/ Cremona Venezia - risultato 0-0 - streaming video Rai : palla a due! - Playoff - : DIRETTA Cremona Venezia streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al PalaRadi, gara-5 della semifinale playoff di basket Serie A1.

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-5 Play-off in DIRETTA : si decide tutto - in palio la finale con Sassari! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – La cronaca della vittoria di Venezia in gara-4 – Il programma completo Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cremona-Venezia, ultimo e decisivo incontro della semifinale playoff della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo quattro partite all’insegna dell’equilibrio, le due formazioni si affronteranno a viso aperto in una Gara-5 che si ...

Streets of Rage 4 : il nuovo capitolo della famosa serie beat 'em up si mostra in un video gamePlay off screen : Fan di Streets of Rage a rapporto! Il canale YouTube Low Score Boy_gameplay ha condiviso un video che mostra ben 10 minuti della demo di Streets of Rage 4 presente al Bitsummit 2019, riporta DSOGaming. Questa è la prima volta che riusciamo a dare un'occhiata a Streets of Rage 4, che rappresenta la prima "entrata" nella serie principale in oltre due decenni. Il gioco promette di rivitalizzare l'iconico gameplay con comandi moderni e altre ...

Offerte da non perdere per Days Gone e per PlayStation VR + Camera + Megapack : Tempo di dare un'occhiata a un paio di Offerte che potrebbero sicuramente attirare l'attenzione di tutti i possessori di PS4 dato che permettono di entrare nell'universo della realtà virtuale o di immergersi all'interno di una delle ultime esclusive a dei prezzi sicuramente più vantaggiosi del solito.PlayStation VR + Camera + Megapack (Skyrim VR, Doom VFR, WipEout: Omega Collection, Astro Bot Rescue Mission, VR Worlds) e Days Gone possono ...

PlayStation Classic protagonista di un'imperdibile offerta : Se siete fan delle retro console e PlayStation Classic manca ancora all'appello, abbiamo delle ottime notizie per voi!Infatti, su Amazon la piccola console di casa Sony è protagonista di un'imperdibile offerta. Nello specifico, PlayStation Classic è ora acquistabile sulla piattaforma a un prezzo di 29,99 Euro, con uno sconto del 70% sul prezzo di partenza.Leggi altro...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia - una bella per la finale dopo una serie sull’altalena : E’ successo un po’ di tutto nella serie tra Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia, e forse è anche giusto che il destino l’abbia portata alla quinta e decisiva sfida per scoprire chi sarà l’avversaria del Banco di Sardegna Sassari (chiunque esca con la vittoria in tasca avrà il fattore campo nella finale). Il riassunto della sfida è presto fatto: in gara-1 Mitchell Watt ha deciso di rendersi demoniaco agli occhi ...

Pronostico Piacenza-Trapani - finale andata Play-off Serie C 8-6-2019 : Pronostico Piacenza-Trapani, gara di andata seconda finale playoff di Serie C, sabato 8 giugno 2019Pronostico//Playoff//Serie C – Con discreto ritardo al Pisa-Triestina, ecco che anche la seconda finale dei playoff di Serie C prende il via! Al Garilli di Piacenza, piazzatosi di un soffio secondo nel girone A, arriva il Trapani corrispettivo del Girone C alle spalle della Juve Stabia.Vigilia non serena, quella dei siciliani, con i giocatori ...