(Di domenica 9 giugno 2019) Scelta forte quella delladi calcio di, che ha deciso di nonrsi in Sriper giocare una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022. Motivo?diterroristici, in seguito ai micidiali episodi suicidi di Pasqua. La decisione ha scatenato le proteste delle autorità calcistiche dello Sriche hanno insistito sul fatto che il paese fosse sicuro per le partite internazionali e che la loro squadra avesse il diritto di giocare in casa. La partita è in programma martedì, ma in un comunicato ufficiale la Macau Football Association (MFA) ha dichiarato di aver deciso di non inviare la squadra “a causa dei recentiterroristici in Srie per la sicurezza personale della squadra“.ha chiesto alla FIFA, alla Confederazione calcistica asiatica e alle autorità calcistiche dello Sridi giocare la partita ...

