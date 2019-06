Pauley Perrette non tornerà in NCIS per colpa di Mark Harmon | “Ho perso il lavoro per

optimaitalia

(Di domenica 9 giugno 2019)nonine ci ha tenuto a ribadirlo in un tweet criptico ma perentorio. Mentre si prepara a debuttare nella nuova sit-com Broke che la vedrà protagonista, l'ex interprete di Abby Sciuto nel procedural di CBS ha dichiarato via Twitter che nonmai nella serie perché è "terrorizzata" dal protagonista, l'interprete dell'ex capo Gibbs. "NO, NON TORNO! MAI! (Per favore, la smettete di chiedere?) Sono terrorizzata dae dal fatto che possa attaccarmi. Ho degli incubi a riguardo" è il testo apparso in un tweet dell'attrice del 7 giugno. Due ore dopo, a questo primo messaggio ha fatto seguito un secondo post poi subito cancellato, che includeva la foto di un membro dello staff dicon punti intorno ad un occhio per via - pare - di un incidente sul set. "Pensate che non mi aspettassi delle ripercussioni? Mi avete frainteso. ...

