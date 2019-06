Paperino fa 85 anni | doppiato per la prima volta in Italia nel 1995

5 storie per gli 85 anni di Paperino : Ricorrenza importante in casa Disney. Compie 85 anni il papero più famoso del mondo: Donal Fauntleroy Duck, meglio noto come Paolino Paperino, irascibile, sfortunato, pasticcione, supereroico zio di tre irrefrenabili nipotini e nipote di un ricchissimo zione. La sua prima apparizione risale al 9 giugno del 1934, nel cortometraggio animato La gallinella saggia. E anche se il suo aspetto è un po’ diverso, con quel becco lungo e la casacca da ...

Auguri Paperino! Il papero disneyano più amato al mondo compie 85 anni : Auguri Paperino! Sembra incredibile, ma il papero disneyano più amato, paladino dei pasticcioni e degli sfortunati, sempre pronto ad aiutare gli altri, il 9 giugno taglierà il traguardo degli 85 anni! Il settimanale Topolino, che ha proprio in Paperino uno dei suoi personaggi più seguiti e richiesti dai lettori, gli dedicherà un numero monografico in edicola mercoledì 5 giugno: un’edizione da non perdere, che vedrà il mitico Paolino Paperino ...

Paperino compie 85 anni : a Milano parte il Festival del fumetto Disney : Al via sabato 25 maggio il "Festival del fumetto Disney" che ripercorre la storia di Paperino a 85 anni dalla nascita. Fino al 22 giugno dieci eventi nei Mondadori store d'Italia in compagnia di alcuni tra i fumettisti più noti, tra cui il Maestro Giorgio Cavazzano che per l'occasione ha realizzato un disegno inedito.Continua a leggere

Topolino celebra i 500 anni della morte di Leonardo : dall'8 maggio fumetti in 5 puntate con Paperino : Il settimanale Topolino celebra il genio di Leonardo da Vinci, nel 500° anniversario della sua scomparsa: da mercoledì 8 maggio sarà infatti in edicola con un'appassionante storia in 5 puntate, dal ...